Risate continue a crepapelle grazie a questa spassosa commedia su Netflix che vede una mamma invadente e suo figlio adulto tra gag e lezioni di vita, un film da vedere assolutamente

Tra pochi giorni si celebra la Festa della Mamma e i figli staranno pensando che cosa regalare alla propria. Del resto, di mamma ce n’è una sola e per chi abbia ancora la fortuna di averla è fondamentale farla sentire importante. Perdonandole, magari, qualche gesto di “attaccamento” di troppo.

O, magari, siamo noi delle mamme e, indipendentemente dall’età dei nostri figli, vogliamo festeggiare con loro questa giornata speciale. Si sa che noi mamme, per i figli, siamo pronte a tutto. A volte, esagerando per troppo amore, ma sempre per il bene di coloro che sono stati messi al mondo.

Una coppia che ne combina di tutti i colori

Per prendere simpaticamente in giro queste mamme troppo attaccate ai figli, ecco che arriva un film su Netflix da non perdere. Risate continue a crepapelle grazie a questa spassosa commedia che faremmo bene a vedere anche se non siamo genitori. Cercando, però, di non addormentarci davanti al televisore, per non avere una notte disturbata.

Il film si chiama “Un amore di mamma” e già il titolo dice molto. Il protagonista è José Luis, un uomo che sta per sposarsi. Purtroppo per lui, però, mentre sta per pronunciare il fatidico sì, arriva l’amante della futura sposina e se la porta via. A lui, però, rimangono le spese da pagare e, soprattutto, un viaggio di nozze costoso alle Mauritius che non gli sarà rimborsato.

Che fare? Buttare al vento un simile viaggio da sogno? Certo che no, ma dopo qualche maldestro tentativo di portarci una collega, ecco che si fa avanti sua mamma Mari Carmen. “Vengo io, con te, in luna di miele”. E, per non perdere alcune facilitazioni e gite gratuite, riservate agli sposini, i due dovranno fingere di essere novelli sposi.

Tutto questo, ovviamente, darà il via ad una serie di ridicole situazioni vissute dai due protagonisti. Il figlio non ha così voglia di stare nel resort, visto quello che gli è appena capitato all’altare. La madre, che sembrava un’acqua cheta, si trasforma e inizia a divertirsi anche mettendo in imbarazzo il figlio.

Ovviamente, il tutto per raccontare, in maniera ironica, uno dei tanti rapporti madre-figlio che, spesso, possono sfociare in liti per troppo amore. Ci sono tante gag, ma anche degli spunti per riflettere. A cominciare da adulti che, a volte, si lasciano andare e se la godono, per fortuna, più dei giovani.

