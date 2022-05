In questo periodo storico, sono tante le aziende alla ricerca di nuovo personale da assumere a tempo determinato o indeterminato. Dalle più piccole alle più grandi, si aprono le porte a giovani e meno giovani desiderosi di mettersi alla prova e realizzare i propri sogni. Alcune posizioni richiedono particolari requisiti professionali o accademici, mentre per altre basta il solo diploma. Nessuna esperienza o titoli di studio specifici, come nel caso della selezione di cui ci occuperemo in questo articolo. Si tratta dell’offerta di lavoro come portalettere presso le Poste italiane, aperta ai candidati in possesso del diploma e della patente di guida. L’unica eccezione relativa ai titoli riguarda la Provincia di Bolzano, dove bisogna possedere anche l’attestato di bilinguismo.

Un’occasione da non perdere, soprattutto perché attiva in tutto il territorio italiano, da Nord a Sud.

La data di apertura delle candidature risale al mese di aprile e la scadenza è fissata alle ore 23.59 del prossimo 10 maggio. Poste italiane è sempre alla ricerca di portalettere ed è bene tenersi aggiornati alla pagina web sulle offerte di lavoro e le candidature spontanee.

Vediamo ora i dettagli della selezione e come inviare la propria domanda di partecipazione.

Mancano 6 giorni alla chiusura delle candidature presso questa grande azienda italiana aperte ai diplomati in possesso della patente

Gli aspiranti candidati dovranno cliccare sul link dell’offerta, per poi selezionare “invia candidatura ora”. Una volta entrati nell’apposito sito internet, bisognerà inserire prima l’email personale e poi i propri dati anagrafici. È possibile compilare i vari spazi destinati alle proprie generalità attraverso il profilo personale di Linkedin, per chi lo abbia già creato.

I candidati selezionati riceveranno una mail da una società esterna incaricata dall’azienda Poste italiane per somministrare un test attitudinale. Coloro che supereranno questa fase, accederanno alla prova pratica di guida del veicolo aziendale, con tanto di colloquio finale. I convocati saranno tenuti a presentare la documentazione attestante il possesso del diploma di scuola superiore.

L’opportunità di lavoro si intende a tempo determinato, in base alle specifiche esigenze dell’azienda.

Mancano 6 giorni alla chiusura delle candidature, attenzione a non posticipare troppo l’invio della domanda.

Oltre ai portalettere, Poste italiane è attualmente alla ricerca di numerose altre figure per laureati in economia, informatica e non soltanto. Per ulteriori informazioni, suggeriamo di consultare il link sopraindicato e tenere sempre d’occhio il sito con le varie offerte aperte sul territorio nazionale.

Lettura consigliata

Ideali per chi cerca lavoro vicino casa queste selezioni attive presso 4 Comuni del Sud, Centro e Nord Italia