Ognuno di noi guidando un’auto esegue con molta frequenza una particolare manovra. Un automobilista che non svolge correttamente questa operazione alla guida seguendo le indicazioni del Codice della Strada, può incappare in una pesante multa. Scopriamo di quale manovra si tratta.

Con l’abitudine ognuno di noi guidando effettua centinaia di manovre nel traffico e la maggior parte di queste vengono fatte automaticamente. Si svolgono molte operazioni senza pensare e magari alcune di queste se non sono fatte correttamente rischiano di essere sanzionate. Per esempio spesso l’automobilista non dà la precedenza al pedone che deve attraversare. Questa infrazione frequentissima potrebbe costare molto caro.

Tra le manovre che un guidatore fa in automatico praticamente quasi ogni volta che utilizza l’auto, c’è quella della retromarcia. Un guidatore fa marcia indietro ogni volta che deve parcheggiare la vettura inserendosi nel parcheggio con la parte posteriore del mezzo. Questa manovra viene quasi sempre svolta in automatico e probabilmente la frenesia di occupare il posto fa compiere questa operazione con scarsa attenzione.

Moltissimi automobilisti stanno rischiando una multa pesante facendo questa manovra che viola il Codice della strada e crea grandi pericoli

L’articolo 154 del Codice della Strada disciplina la manovra della retromarcia. Secondo il Codice prima di effettuare una retromarcia sulla sede stradale il conducente deve adottare delle minime precauzioni. Ricordiamoci che parcheggiando in retromarcia si effettua un pezzo di strada in senso contrario alla direzione di marcia e si cambia direzione. Quindi, prima di tutto il conducente deve utilizzare le frecce, per segnalare il rallentamento e poi la retromarcia. L’autista del mezzo per effettuare questa manovra deve utilizzare gli specchi retrovisori sia interni che esterni.

Il conducente per effettuare la manovra della retromarcia deve assicurarsi di non intralciare o creare pericoli per altri utenti della strada. Questo significa non effettuare brusche frenate o rallentamenti improvvisi. In realtà quest’abitudine è molto diffusa specialmente nel traffico urbano. Chi è alla ricerca spasmodica di un parcheggio appena lo individua preso dalla frenesia frena improvvisamente e innesta la retromarcia. Magari si dimentica anche di segnalare l’operazione con gli indicatori di posizione, le frecce.

Quest’abitudine non solo viola quanto prescrive il Codice, ma è pericolosissima per chi sta sopraggiungendo. Moltissimi automobilisti stanno rischiando di mettere in pericolo altri utenti della strada, effettuando questa manovra senza precauzioni. Inoltre è frequente che l’autista per parcheggiare non dia la precedenza ai veicoli che stanno sopraggiungendo, ovvero non attenda che questi siano transitati.

Le sanzioni previste per la violazione di questa norma

Il guidatore che non rispetta queste precauzioni rischia pesanti sanzioni come da comma 8 dell’articolo 154. Il conduttore di un’auto che effettua l’operazione della retromarcia senza rispettare gli obblighi stabiliti dall’articolo rischia una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.

Da segnalare che la retromarcia è assolutamente vietata in alcuni casi. L’articolo 176 sempre del Codice della Strada stabilisce che su strade extraurbane e autostrade è vietata la retromarcia su carreggiate, rampe e svincoli. La manovra della marcia indietro è assolutamente vietata anche sulla corsia di emergenza.

