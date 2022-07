Estate senza calcio per gli amanti del pallone che non vedranno la nazionale impegnata nei Mondiali. Ma non solo per il fatto che non si terranno per la prima volta nel periodo estivo. Bensì anche per la mancata qualificazione dei nostri Azzurri alla fase finale della Coppa del Mondo. Lasciando da parte rimpianti e consigli tecnici, oltre alle serate a passeggio, o a mangiare un gelato, conviene scegliere qualche bel film. Sempre di più gli italiani abbonati alle varie piattaforme di streaming, cosa che rende decisamente più semplice trovare un titolo che ci possa piacere. Viste le continue cattive notizie che ci piombano da ogni angolo, perché non scegliere una commedia spassosa, che ci possa veramente far divertire. Similmente a un altro suggerimento di produzione tutta italiana e davvero piacevole.

90 minuti di vero spasso

Risate a crepapelle e tantissimo divertimento per questo film dal budget abbastanza limitato, ma anche dalla riuscita decisamente discreta. “La Missy sbagliata” è una commedia pseudo romantica, uscita nel 2020 e che propone allo spettatore un’ora e mezza di puro divertimento. Film a produzione Netflix, e per questo visibile in abbonamento proprio sulla piattaforma americana. Il protagonista è un facoltoso e importante uomo d’affari che conosce una ragazza bellissima. Convinto, finalmente, dopo tante illusioni di avere incrociato la strada e il cuore con la donna dei suoi sogni, la invita alle Hawaii per un convegno aziendale. E, qui, cominciano tutta una serie di gag e situazioni ridicole, che porteranno lo spettatore a fare davvero il pieno di risate.

Risate a crepapelle e tantissimo divertimento con questo film che ha travolto e conquistato milioni di spettatori

Oltre a essere catalogata come commedia romantica, potremmo definirla anche commedia degli equivoci. Diciamo che non c’è nulla di nuovo, alcune delle gag sembrerebbero abbastanza scontate, ma nel complesso il film scorre piacevole. Stando al parere della critica, quasi l’80% degli spettatori si è dichiarato soddisfatto di questo film. Da segnalare la presenza, come protagonista e l’attore e sceneggiatore americano David Spade. Magari il nome dirà poco ai nostri Lettori, che potrebbero però ricordarlo in altre interpretazioni molto simpatiche come:

Il padre dell’anno;

The Ridiculous 6;

Un Weekend da bamboccioni.

