Nessuno sospetterà che questi spiedini originali e gustosi sono preparati con gli avanzi

Cosa c’è di meglio di una ricetta anti spreco, sfiziosa e innovativa? Spesso basta mettere in moto la fantasia per portare in tavola idee nuove che potrebbero stupire parenti e amici.

Questa volta prepareremo una ricetta furba, da proporre sia come antipasto che come primo piatto. È ottima anche per un buffet di compleanno e farà impazzire adulti e bambini.

Questo finger food è a base di pasta e può essere preparato anche con gli avanzi per non sprecare nulla.

Nessuno sospetterà che questi spiedini possono essere un’alternativa ai soliti piatti

Siamo abituati a mangiare spiedini di carne, di pesce, calamari, gamberi o pollo. Nei buffet abbiamo visto più volte gli spiedini di frutta, magari anche con il cioccolato. Ma in pochi avremo avuto l’occasione di gustare spiedini di pasta.

Quella che stiamo per vedere potrebbe anche essere considerata una rivisitazione della pasta al forno.

Ci servono 250 grammi di pasta corta, tipo penne o mezze maniche. Lessiamola o utilizziamo quella avanzata da precedenti preparazioni. Condiamo con 150 grammi di passata di pomodoro condita con olio, sale e basilico. Per il prosieguo della ricetta potremo usare ingredienti vari, a seconda dei gusti. Possiamo scegliere tonno, capperi e alici. Oppure optare per mortadella e mozzarella. Possiamo utilizzare della carne macinata avanzata e unirla a olive e cipolla tagliata finemente. Insomma si può lasciare spazio ai gusti più svariati.

Spiedini al forno in bianco o al pomodoro

Procediamo infilando la pasta negli stecchini di legno lunghi. Sistemiamo gli spiedini su una placca rivestita con carta forno e ricopriamoli con gli ingredienti scelti.

Una volta pronti cospargiamo con del pan grattato e irroriamo con un filo d’olio. Cuociamo in forno caldo a 190 gradi per circa 10 minuti. Sapremo che sono pronti quando saranno dorati in superficie.

Per chi volesse optare per una versione più elegante, è possibile condire la pasta con della besciamella, magari fatta in casa. In questo caso sceglieremo degli alimenti diversi per completare la ricetta. Potrebbero essere conditi con funghi, speck, provola affumicata, stracchino o salsiccia sbriciolata. Per renderli più delicati potremmo unire della ricotta fresca, pinoli e prosciutto cotto.

Come servirli e cosa bere se si tratta di un aperitivo

Ricordiamo che si tratta di finger food e quindi cerchiamo di comporli in modo che sia semplice mangiarli. Per evitare che sia difficile separarli, alterniamoli con dei fogli di carta paglia o inseriamoli nei coni. In questo modo sarà più semplice per gli invitati servirsi.

Per il loro gusto deciso e pieno, nessuno sospetterà che questi spiedini possano essere una ricetta svuota dispensa. Faremo un figurone servendoli ben caldi e accompagnati con un bicchiere di buon vino.

Nel caso di spiedini rossi potremo bere un Lambrusco, un Aglianico del Vulture o un Primitivo di Manduria. Se dovessimo servire degli spiedini con besciamella, potremo scegliere dei vini bianchi fermi. È ottimo un Müller-Thurgau, una Falanghina o un Vermentino.