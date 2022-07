È tempo di vacanze e nessuno ha più voglia di occuparsi delle faccende domestiche. Lavare, stirare, mettere in ordine è diventato estenuante a causa del caldo che invade la casa. I metodi più conosciuti per affrontare l’afa, come l’aria condizionata e il ventilatore, sembrano non funzionare.

Infatti, basta aprire la finestra per essere nuovamente invasi dalle temperature bollenti. Ma le nostre nonne la sapevano più lunga di noi e in estate riuscivano a cavarsela anche senza tecnologia. Conoscevano dei metodi fantastici per rinfrescare la casa senza dover usare costosi ventilatori e condizionatori.

Uno di questi consisteva nel chiudere finestre e tapparelle al momento giusto durante la giornata. Le tapparelle, infatti, sono un elemento fondamentale quando vogliamo ripararci dal caldo. Ma come fare quando si rompono o restano bloccate? In questo articolo vedremo come riparare la tapparella elettrica o manuale seguendo qualche trucco del mestiere.

Solo così riusciremo a controllare l’entrata della luce del sole in casa, ma anche dell’aria. In più non rischieremo di non avere più accesso a balconi e terrazzini. Ovviamente la soluzione dipenderà dal tipo di problema presentato dalla tapparella. Vediamone insieme alcuni.

Riparare la tapparella elettrica o manuale rotta o bloccata che non scende

Per le tapparelle manuali è possibile che l’intoppo sia nato dall’aver tirato troppo la cinghia. Questa magari è stata eccessivamente tirata, incastrando l’avvolgibile della tapparella. In questo caso per risolvere il problema servono due persone: una deve tirare la cinghia, mentre l’altra su una scala cercherà di tirare delicatamente la serranda verso il basso. Il pochi secondi questa si disincastrerà.

Quando il problema dipende da una tapparella che si è storta, sempre usando una scala, dovremo aprire quel cassetto che contiene la serranda. Solo facendo una leggera forza riusciremo a riportarla in pari, cioè parallela.

Un altro problema può derivare dalla cinghia usurata che col tempo inizia a non scorrere come dovrebbe. In questi casi occorre sostituire la cinghia ed è un lavoro che possiamo fare da soli. Dopo aver abbassato tutta la serranda, svitiamo la placca in basso che contiene la cinghia. Togliamo l’avvolgitore, sfiliamo la cinghia e blocchiamo con un oggetto la serranda.

A questo punto sfiliamo la corda vecchia e sostituiamola fissandola come per quella precedente. A questo punto carichiamo la molla dell’avvolgitore e infiliamo la cinghia fissandola con le viti. Infine avvitiamo la placca.

Per le tapparelle elettriche i problemi sono molto simili. Nel caso dell’usura del rullo sarà necessario cambiarlo. Se la tapparella si blocca in alto bisognerà aprire il cassone e controllare se i perni siano ben fissati. Per finire, controllare sempre il corretto funzionamento del motorino elettrico che deve essere manutenuto correttamente.

