Quando andiamo a fare la spesa spesso portiamo con noi una lista delle cose da comprare. Di solito all’inizio dei supermercati si trova il reparto ortofrutta. Scegliere con cura ortaggi, verdure e anche la frutta di stagione potrà servirci per ottenere buoni risultati in cucina. Se possibile, acquisteremo prodotti provenienti da agricoltura biologica e a km zero.

A volte potremo aver voglia di mangiare le melanzane. Quest’ortaggio è presente nei negozi soprattutto da giugno a ottobre. Tra l’estate e l’autunno, quindi, possiamo cucinare questa solanacea in molti modi diversi.

Ci sono ricette italiane che sono ormai dei classici e anche delle varianti gustose. Uno dei piatti che spesso si preparano con le melanzane è la parmigiana. Di solito si usano salsa di pomodoro, mozzarella, Parmigiano e basilico. In effetti poi c’è chi omette la mozzarella, chi sostituisce il pomodoro con altre salse e chi aggiunge ulteriori ingredienti. Sono buone anche le melanzane sott’olio oppure semplicemente fritte. Fette di melanzane panate come se fossero cotolette sono altrettanto saporite e piacciono a tutti.

Melanzane cotte al forno non fritte o ripiene senza pomodoro e mozzarella

Ogni tanto per fare qualcosa di diverso per pranzo o cena si potrebbe eseguire la ricetta che adesso spiegheremo.

Per preparare una terrina di melanzane occorrono:

una melanzana;

100 g di mortadella;

150 g di scamorza;

un cucchiaio di pecorino grattugiato;

4 albumi;

20 g di pistacchi;

burro;

olio extravergine di oliva;

timo, prezzemolo, maggiorana;

sale.

Lavare e tagliare a cubetti la melanzana. Condire con olio, erbe tritate e sale e cuocere su una placca rivestita con carta forno sotto al grill per 10 minuti. Sfornare e mettere da parte. Tagliare la scamorza e mescolarla con il pecorino e gli albumi.

Ora ungere uno stampo di circa 20 cm di diametro e disporvi le fette di mortadella in modo che debordino un po’. Versare in modo alternato melanzane e il composto di formaggi e un po’ di pistacchi tritati. Terminare con una fetta di mortadella e piegare verso l’interno le altre. Coprire il tutto con un foglio di carta di alluminio.

Adesso cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Al termine, sfornare e lasciare riposare la terrina di melanzane per 10 minuti. Poi togliere dallo stampo capovolgendolo e servire su un piatto da portata.

Con semplici ingredienti possiamo risolvere un pasto anche in estate, ad esempio con queste melanzane cotte al forno.

