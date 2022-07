Non è raro avere difficoltà a dormire. Soprattutto con l’utilizzo di dispositivi elettronici, il nostro ciclo del sonno potrebbe essere irregolare. La nostra stanchezza, poi, potrebbe vedersi sul nostro viso. Infatti, non è raro che compaiano delle occhiaie o delle borse sotto gli occhi.

Le occhiaie potrebbero essere accentuate dalla stanchezza, ma essere anche visibili per genetica. Tutti hanno le occhiaie, ma sono più presenti in alcuni di noi. Non è impossibile, però, minimizzarle. Ci sono, infatti, dei metodi semplici e veloci che ci aiuteranno.

Ecco i trucchi per coprire le occhiaie scure non solo con il make up, ma anche con dei rimedi naturali.

Le possibili cause

Per prima cosa cerchiamo di capire le cause delle occhiaie. C’è chi ha una maggiore predisposizione genetica. Infatti, la pelle sotto l’occhio è più sottile e trasparente e si nota di più ciò che c’è sotto. Ci sono anche altre cause che potrebbero accentuare le occhiaie. In particolare, la più comune è sicuramente la fatica e lo stress, unito al poco riposo. Anche l’anemia, però, potrebbe causarne un peggioramento.

Non catapultiamoci sul trucco. Ci sono, infatti, dei metodi naturali per minimizzare le occhiaie. Il primo è applicare oggetti freddi sotto l’occhio. Infatti, le occhiaie sono meno visibili se riduciamo i vasi sanguigni. Mettere degli oggetti molto freddi potrebbe aiutare in questa missione. Inoltre, idratiamo anche la zona farla sembrare meno sottile e, quindi, meno visibile.

Ecco i trucchi per coprire le occhiaie scure anche senza correttore

Passiamo adesso al make up, che ci può aiutare nelle giornate più difficili. Per prima cosa scegliamo il colore adatto. Non prendiamo un colore più chiaro della nostra pelle, perché sarà estremamente evidente. Non copriremo le occhiaie nel modo corretto, ma daremo solo più importanza a questa zona. Scegliamo un colore che sia sull’aranciato o sul giallo e molto simile alla nostra pelle.

Per avere un’applicazione ancora migliore è preferibile applicare anche una tecnica di correzione del colore. In questo caso, dobbiamo capire il tipo di occhiaie che abbiamo. Possono essercene di due tipi, ovvero quelle tra il nero e il blue e quelle tra il beige e il marrone.

Le prime compaiono principalmente sulle carnagioni chiare, mentre le seconde su quelle scure. Per quelle sul marrone mettiamo prima un correttore di colore arancione e poi copriamo con un correttore simile alla nostra pelle.

Nel secondo caso possiamo applicare direttamente un rossetto rosso nella zona interessata. Dopo aver tamponato con una spugnetta, applichiamo il correttore simile al nostro tono di pelle. Ricordiamoci sempre di non esagerare con i prodotti, perché l’effetto sarà tutt’altro che naturale.

