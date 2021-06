I depositi di calcare sono davvero un incubo e chi fa le pulizie in casa sa quanto sia difficile liberarsene.

Spesso neanche con i prodotti più blasonati si riesce ad ottenere buoni risultati.

Il calcare appare a causa della durezza dell’acqua e per questo lo ritroviamo ovunque. Nei rubinetti, nei soffioni della doccia, sul fondo del water e così via.

Oggi vedremo come risolvere una volta per tutte questo problema, soprattutto senza utilizzare prodotti inquinanti. Infatti, ecco il rimedio efficace ed economico per sciogliere ogni residuo di calcare del water in una sola mossa. Anche se, come vedremo, questa soluzione è valida anche per tutte le superfici di acciaio.

Gli ingredienti per una miscela straordinaria

Innanzitutto, ciò di cui abbiamo bisogno è una sostanza acida, capace di sciogliere il calcare.

Per questo compito è davvero super efficace l’acido citrico.

Si potrebbe usare anche l’aceto, ma è molto più inquinante ed aggressivo nei confronti dell’acciaio.

In secondo luogo, ci serve un prodotto che pulisce e toglie lo sporco. L’ideale è il detersivo per i piatti concentrato.

Infine, ci servirà dell’acqua possibilmente distillata. In alternativa va bene anche l’acqua del rubinetto, se non è molto dura. Oppure, sempre in ottica zero sprechi, possiamo utilizzare l’acqua del deumidificatore o del condizionatore.

Detto ciò, ecco il rimedio efficace ed economico per sciogliere ogni residuo di calcare del water in una sola mossa.

Vediamo come fare

È davvero molto semplice preparare questo potente sciogli calcare.

Facciamo diluire 100 grammi di acido citrico all’interno di circa 400 millilitri di acqua distillata.

Dopo di che versiamo 20 grammi di detersivo per i piatti.

Inseriamo la soluzione in un flacone spray ed applichiamola sulle superfici da pulire, come i sanitari o i rubinetti del bagno. Lasciamo agire per 10-15 minuti e poi puliamo con un panno in microfibra.

Possiamo utilizzare questa tecnica anche in cucina, per pulire ad esempio la cappa, o il piano cottura.

L’importante è che siano in acciaio. Come per qualsiasi soluzione acida, non va applicata sul marmo.

