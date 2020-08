Ringiovanire il viso dopo i 40 anni. Oppure semplicemente liberarlo da segni dell’acne, colorito spento, piccole rughe ed eruzioni di sebo in eccesso. La pelle del viso di uomini e donne può andare incontro a vari inconvenienti. Fastidi che, se non risolti, intaccano la salute e la bellezza. Ma ancor più minano l’autostima. Un inestetismo del volto è paragonabile a una grande tragedia, a tutte le età. Oggi ci si ingegna ovunque per trovare rimedi facili e veloci. Fra le soluzioni drastiche ma efficaci per rinnovare la pelle del viso, ci sono il peeling chimico e la dermoabrasione. Vediamo oggi, con gli esperti della redazione Salute e Bellezza di ProiezionidiBorsa in che cosa consistono queste tecniche.

Due tecniche a grande impatto

Sia il peeling chimico, che la dermoabrasione, sono due tecniche che agiscono a contatto diretto con l’incarnato. Entrambe utilizzano prodotti di grande impatto, capaci di eliminare i segni dell’acne e le rughe, dando luce alla pelle. Ma c’è una bella differenza in termini di processo e di intensità. Il peeling utilizza sostanze chimiche che agiscono immediatamente, al fine di migliorare la pelle. Attenua le macchie scure, distende le micro-rughe e tiene sotto controllo la produzione di sebo. La dermoabrasione, invece, attua uno scrub assai profondo. Ma non utilizza prodotti chimici, bensì una speciale polvere di diamante che, passata sul viso ad alta velocità, leviga la pelle ispessita. Questa abrasione, fine ma decisa, dona luminosità e attenua rughe e cicatrici.

Quanto costa la pelle liscia

Ringiovanire il viso, meglio il peeling o la dermoabrasione? Entrambe le tecniche sono valide e soddisfacenti per chi vi si sottopone. La differenza tra ilpeeling chimico e la dermoabrasione, non è solo relativa al tempo e alla quantità di sedute. Ma risiede anche nei costi. Il peeling ha un prezzo di circa 200 euro a seduta. Mentre per la dermoabrasione si parte dal triplo. Va detto però che la dermoabrasione si esegue una sola volta, magari può essere necessario un piccolo ritocco. Mentre il peeling chimico si esegue ‘a tappe’.

Ringiovanire il viso, meglio il peeling o la dermoabrasione?

La scelta tra l’impiego dell’una o dell’altra tecnica, a seconda degli inestetismi da eliminare, la fa sicuramente il medico dermatologo e non il paziente. Ed è bene ricordare che, qualunque centro estetico proponga servizi che utilizzino termini come peeling o come abrasione, si tratta di altro. Solo quelli definiti ufficialmente così, offrono risultati significativi ed evidenti. Tutto il resto sono maschere cosmetiche. Perché il peeling chimico e la dermoabrasione possono essere eseguiti soltanto da medici dermatologi.