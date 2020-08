Negli ultimi 20 anni, il modo di mentire dei bambini è cambiato? O forse sono cambiati gli interlocutori dei piccoli bugiardi, vale a dire i genitori e i nonni? Sul tema della bugia dei bambini si sono espressi molti esperti, tra cui il professor Paul Ekman. Si tratta del famoso psicologo dell’Università di San Francisco, ritenuto il più maggior esperto al mondo di bugie. Gli esperti della redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa spiegano cosa possono fare gli adulti per arginare il fenomeno e prevenirlo.

A che età i figli cominciano a dirle

Più rispetto hanno i figli verso i genitori e meno mentono. Se si accorgono di farla franca una volta, però, finisce che ne approfittino. L’età più a rischio per le bugie e quella tra i sei e i dieci anni. I bambini imparano a studiare il comportamento e lo sguardo per accompagnare la bugia. Le dinamiche della menzogna sono le stesse del passato, dicono gli esperti. Forse oggi i bambini sono più facilitati, perché i genitori sono più impegnati. I piccoli mentono per una marachella o un gioco. Più avanti i bambini mentono sulla scuola e a scuola.

Cosa possono fare i genitori per prevenire il fenomeno

Ecco cosa dovresti fare se tuo figlio dice le bugie. Bisogna ricordargli di continuo che la conseguenza della bugia è la perdita della fiducia. Con frasi tipo “Noi ti crediamo, ma non devi deluderci, altrimenti perderai la nostra fiducia”. Il bambino deve sempre chiedersi se dirla ne vale la pena o no. In generale, man mano che i figli crescono, bisogna costruire un rapporto di fiducia e sapersi ritirare. Non si riesce a verificare ciò che potrebbe succedere a proposito di problemi di fumo o amici inadeguati. Infatti non si può avere il controllo sulla loro vita.

Non conviene smascherare i piccoli bugiardi

Per prevenire, non bisogna tendere trappole che li facciano contraddire, non bisogna smascherare le bugie e passare all’attacco. I ragazzi che si sentono aggrediti, si chiudono ancora di più. Non bisogna fare domande troppo dirette, ma cercare di capire l’accaduto in altro modo. La punizione deve essere adeguata alla gravità della bugia. Più che arrabbiarsi e punire, può essere utile ascoltare le ragioni che hanno condotto alla bugia. Ricordare chi ha il potere in famiglia, senza intimorire.

Ecco cosa dovresti fare se tuo figlio dice le bugie

Non c’è una relazione diretta tra situazioni particolari (separazioni, divorzio, adozioni) e bugie. Inoltre, i bambini oggi mentono senza distinzioni, con i genitori, i nonni e gli amici. Per evitare che la bugia non diventi un’abitudine, il genitore deve essere comprensivo, ma non troppo permissivo. Deve essere attento ma non invadente. Deve diventare un coach sul senso di responsabilità e soprattutto dare il buon esempio. Ricordandosi che, anche da adulti, nessuno è perfetto.