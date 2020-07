L’adolescenza così affascinante e attesa da tante ragazze e ragazzi, porta con sé inevitabili cambiamenti fisici: si diventa più alti, si mette su peso, oppure lo si perde. Una trasformazione che può lasciare conseguenze visibili sulla propria pelle. Come vere e proprie lacerazioni: le smagliature rosse, un inestetismo cutaneo che affligge una percentuale davvero alta della popolazione. Le smagliature rosse in adolescenza sono quasi una prassi, soprattutto quando si formano a seguito di dimagrimenti improvvisi o se si mette su molto peso in poco tempo.

Inestetismi che colpiscono lo strato più profondo della pelle

Cancellare le smagliature, d’accordo. Ma di che si tratta? Sono inestetismi che colpiscono lo strato più profondo della pelle. Possono però essere attenuate con alcuni rimedi. Soprattutto quelle “nuove”, appena formate, possono essere ridotte nella forma e nell’intensità di colore. Durante la gravidanza, la formazione di smagliature rosse e profonde è da mettere in conto: il cambiamento che il corpo subisce in soli 9 mesi è notevole, così come l’aumento di peso e la tensione della pelle proprio sulla pancia.

Cancellare le smagliature

Eliminare le smagliature rosse per sempre non è possibile, a meno che non si ricorra alla chirurgia o al laser. Ma prima di arrivare a compiere quel passo, vi è l’utilizzo di un olio specifico per smagliature rosse. In commercio ne esistono moltissimi, alcuni davvero efficaci. Creme e oli per smagliature aiutano la produzione di collagene e mantengono la pelle elastica. Anche l’attività fisica è fondamentale per aiutare la pelle a rimanere elastica, soda, e ad affrontare i cambiamenti (dimagrimento o aumento della massa corporea) in maniera graduale e costante.

Come fare?

Fra i sistemi più efficaci, il massaggio con oli che si trovano sul mercato con nomi di fantasia, dedicati agli angeli o alle fate. Sono migliori quelli che si trovano in farmacia prodotti da Clarins, Nuxe. Volendolo fare in casa, l’olio per smagliature migliore è un olio essenziale di lavanda diluito in olio di mandorle dolci o di jojoba. Per i casi più gravi si può ricorrere al laser a luce pulsata, che attenua sensibilmente le smagliature rosse, portandole ad una colorazione biancastra e ne riduce moltissimo le dimensioni. In alternativa, è possibile optare anche per una microdermoabrasione, una tecnica che va a rendere meno visibile e meno profonda la smagliatura