Il trascorrere del tempo è inesorabile per tutti, ma è possibile prevenire o ritardare e attenuare i segni dell’età con alcuni accorgimenti. In particolare, ringiovanire e mostrare 10 anni in meno è possibile con questi 5 super alimenti.

Quali sono i principali segni di invecchiamento

I segni del tempo che passa si notano soprattutto attraverso la pelle. Con il tempo infatti perde in termini di turgore ed elasticità e compaiono le prime rughe.

Questo processo è sia dovuto ad un fattore fisiologico legato agli anni che passano, in parte si tratta di predisposizione.

Ma non è sempre un fenomeno inesorabile giacché esso dipende anche dal nostro stile di vita. E su quest’ultimo noi possiamo incidere, modificando alcuni comportamenti quotidiani.

Anzitutto dobbiamo ridurre (ma sarebbe meglio dire: eliminando) lo stress. Poi non dobbiamo sottovalutare qualità e quantità del riposo notturno; l’ideale sarebbero 7-8 ore a notte.

Poi si devono ridurre le esposizioni al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata e farlo sempre applicando una crema protettiva. Ancora, dare largo spazio all’attività fisica, fatta con moderazione ma con costanza. Infine anche la scelta di alcuni super alimenti può incidere sul nostro desiderio di conservarci giovani.

Da cosa è dovuto l’invecchiamento cellulare e della pelle

La pelle è composta da tre strati: l’ipoderma che è il più profondo, il derma e l’epidermide. Ognuno di essi ha una composizione e una funzione specifica.

Tuttavia, con il tempo la cute tende in genere a perdere di tonicità e di spessore. L’elastina, il collagene e l’acido ialuronico riducono la loro efficacia sulla compattezza, il volume e l’elasticità della pelle. Lo strato idrolipidico in superficie, che protegge e dà un aspetto sano al derma, tende più facilmente ad alterarsi.

L’invecchiamento delle cellule e dunque anche della cute è dovuto all’accumulo di molecole che sono i radicali liberi. Per evitare o rallentare questo processo è importante dare spazio alle sostanze antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi.

Dunque, ringiovanire e mostrare 10 anni in meno è possibile con questi 5 super alimenti

Ringiovanire è dunque possibile dando spazio nella nostra dieta a sostanze antiossidanti contenute nelle vitamine e nei polifenoli.

Le carote sono un alimento immancabile sulle nostre tavole per ringiovanire, perché ricco in vitamina A. Questa favorisce lo sviluppo della melanina, ottima in questo periodo anche per avere una fantastica abbronzatura.

L’olio extra vergine di oliva è fondamentale per prevenire l’invecchiamento perché ricco di vitamina E, che combatte i radicali liberi.

I pomodori sono ricchi di vitamina C, che è formidabile antiossidante e stimola la produzione del collagene.

Largo spazio anche a mirtilli e frutti rossi in generale. Essi sono infatti ricchi di flavonoidi della famiglia dei polifenoli, importantissimi per la salute della nostra pelle.

Infine, sgombro, acciughe e sardine sono ricche di omega 3 e preziosa vitamina B12, utile per prevenire malattie cardiovascolari. Dunque questi alimenti non possono mancare sulle nostre tavole. Con particolare riferimento alla salute del derma, questi nutrienti favoriscono la circolazione e l’ossigenazione della nostra pelle.

