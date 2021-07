Quando si parla di allenamento, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. In primis la condizione atletica di ciascuno. Affidarsi a degli esperti nel settore è sempre la scelta più opportuna. In caso contrario potremmo mettere seriamente a rischio la nostra salute.

Per raggiungere i risultati tanto agognati, abbiamo bisogno di sudore e determinazione.

Ecco alcuni trucchi per essere sempre costanti e motivati quando ci alleniamo.

La motivazione iniziale si esaurisce in fretta

Appena cominciamo ad allenarci, anche a casa, possiamo essere motivatissimi. Abbiamo voglia di spaccare il mondo e di distruggere le cattive abitudini in qualche ora. Con il passare del tempo, tuttavia, la motivazione iniziale si esaurisce. Cosa c’è che non va? Come possiamo rimediare?

La costanza è essenziale

Quando ci si allena, la costanza è essenziale. Probabilmente più dell’intensità. Esercitarsi molto per una settimana o un mese non serve a nulla. Gli sforzi e i sacrifici devono protrarsi nel tempo.

Nelle prossime righe si parlerà di come scongiurare l’indolenza e raggiungere la tanto agognata costanza nell’esercizio fisico.

Divertirsi quando ci si allena

La cosa fondamentale è divertirsi quando ci si allena. In caso contrario è davvero difficile essere costanti. Attenzione, ciò non significa amare ogni esercizio, ma avere un atteggiamento positivo verso l’esercizio fisico in generale. Magari ci sarà una parte non molto piacevole, ma saremo pronti ad affrontarla col sorriso se amiamo ciò che facciamo.

Cominciare in maniera graduale

Per i neofiti che si accostano all’esercizio fisico per la prima volta, si consiglia di cominciare in maniera graduale. Stravolgere completamente la routine precedente sarebbe un errore alquanto grave. Anche allenarsi due volte a settimana può bastare. In questo modo ci sarà un cambiamento di abitudini sottile, efficace e definitivo.

Allenamento come abitudine

Con il tempo, bisogna pensare di integrare l’allenamento in maniera fissa nella nostra giornata. Dovrà diventare quasi come una faccenda domestica inclusa nella nostra routine quotidiana.