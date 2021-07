Tra le vitamine che non possono mancare per la nostra salute, ecco la vitamina B12. Una sua eventuale mancanza origina infatti una forma rara di anemia nota con il termine di anemia perniciosa.

Vediamo allora come assicurarci un pieno di questo nutriente. Ecco 6 alimenti carichi di preziosa vitamina B12 per combattere stanchezza e prevenire patologie cardiovascolari.

La vitamina B12

Al pari di tutte le vitamine, la B12 è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo e metabolismo.

Questo composto organico aiuta in modo particolare le cellule del sangue. Il complesso vitaminico B12 si rivela coinvolto principalmente nella sintesi di globuli rossi da parte del midollo osseo. Ancora, essa è molto fondamentale per mantenere in piena salute le cellule del sistema nervoso.

Una sua carenza innalza il rischio di possibili malattie cardiovascolari e di alcune patologie oncologiche. Potrebbe incidere anche sul normale decorso di una gravidanza. Infine, la sua assenza è spesso alla base della c.d. anemia perniciosa.

Invece la presenza di questa vitamina facilita il processo di conversione degli alimenti in energia, velocizzando il metabolismo e facilitando il dimagrimento.

Quanta vitamina B12 assumere al giorno

In realtà non ci serve assumere tantissima vitamina B12 al giorno. Il suo apporto giornaliero necessario è davvero modesto, ma andrebbe sempre garantito.

Per gli adulti, le dosi giornaliere consigliate sono nell’ordine dei 2-2,5 microgrammi, leggermente aumentate per donne in gravidanza e allattamento.

Nei bambini queste dosi consigliate si riducono a circa 0,7-1,4 mg al giorno.

Da quali cibi assumere la vitamina B12

La vitamina B12 è una molecola che deriva da fonti animali. In particolare, la vitamina B12 si assume mangiando latte e uova, carne e selvaggina, pesce, formaggi.

Ad esempio 100 gr di manzo o fegato apportano rispettivamente 2,6 e 8,0 mg di vitamina B12.

Invece 100 gr di trota o di tonno apportano nell’ordine 4,2 e 2,2 gr di questo nutriente.

Infine 1 uovo o 1 tazza di latte ne apportano rispettivamente 0,6 e 1,0 mg.

Dunque, ecco 6 alimenti carichi di preziosa vitamina B12 per combattere stanchezza e prevenire patologie cardiovascolari

Gli esperti fanno notare come non siano rari i casi in cui i valori minimi non siano sempre pienamente rispettati. Sembra quasi un paradosso considerato il fatto che il cibo semplicemente abbonda.

Due i motivi principali di questa strana contraddizione. La prima rimanda al fatto che oggi in realtà mangiamo molti cibi industriali, raffinati, troppo lavorati ed elaborati. Al punto tale che una buona parte di quei nutrienti di base si sono persi per sempre “strada facendo”.

La seconda chiama in causa le diete basate sullo scarso apporto di cibi di origine animale. Solo per fare degli esempi, si pensi alle diete vegetariane o vegane. Ossia a quegli stili di nutrizione in cui spesso sono assenti gli alimenti di origine animale da cui deriva buona parte della vitamina B12.

Approfondimento

