Non è semplice trovare sollievo al caldo torrido e afoso che dall’esterno permea tra le nostre mura. In questo caso, quando siamo a casa, una delle soluzioni che potrebbero farci sentire meglio è quella di gustare un buon gelato. Soprattutto con un gusto rinfrescante come quello del limone. Certo, se abbiamo figli, sarà difficile riuscire ad accaparrarsi l’ultima porzione di fresco gelato nel freezer. Potremmo infatti trovare la confezione già vuota. Sarebbe ideale, quindi, provare a fare in modo di non restare troppo spesso sprovvisti del nostro amato gelato al limone.

Ciò si potrebbe concretizzare provando a preparare da noi questa delizia. Come fosse stata acquistata in gelateria. Ma non dobbiamo pensare che sia necessaria la gelatiera. E neanche un ingrediente che sembrerebbe indispensabile, come la panna. Con ingredienti ed espedienti differenti, possiamo infatti preparare un ottimo gelato al limone. Buono come quello che vende il gelataio.

Gli ingredienti

La preparazione del nostro gelato sarà comprensiva di una piccola astuzia. Ovvero dell’utilizzo di un liquore come il limoncello. Questo eviterà che il gelato si ghiacci. Per lo stesso proposito useremo inoltre una composizione grassa a base di yogurt e ricotta. Che, tra l’altro, sostituirà l’utilizzo della panna. Potremo dunque preparare un gelato artigianale con:

200 ml di succo di limone;

1 cucchiaio di limoncello;

200 g di yogurt greco;

350 g di latte condensato;

100 g di ricotta dolce.

Rinfrescante questo gelato al limone fatto in casa senza panna e gelatiera, buono come quello della gelateria

Per preparare il gelato dovremo prendere un recipiente capiente e concavo, come un’ampia ciotola. Qui dentro amalgameremo la ricotta, lo yogurt e il latte condensato. Aggiungeremo quindi il limoncello e il succo di limone. Mescoleremo nuovamente con un cucchiaio e trasferiremo il composto in una apposita vaschetta. Potremo, ad esempio, riutilizzare una vaschetta di gelato vuota e ben lavata. Metteremo dunque il gelato in freezer per 4 ore. Ogni 30 minuti dovremo mantecare il gelato con una frusta. Al termine delle tempistiche, sarà davvero rinfrescante questo gelato al limone fatto in casa in pochissimo tempo.

Potremo servirlo in una coppetta agli amici venuti a trovarci, magari aggiungendovi sopra alcune scaglie di cioccolato fondente grattugiato. Data la presenza del limoncello, però, non potremo offrire il gelato ai bambini. Per loro saranno meglio dei gustosi ghiaccioli alla frutta.

