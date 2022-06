Le proteine sono elementi necessari al buon funzionamento dell’organismo. Gli integratori alimentari a base di proteine potrebbero fornire, a chi ne fa uso, una fonte proteica altamente qualitativa. Queste integrazioni potrebbero essere consigliate in particolare a chi fa sport. Le proteine sarebbero infatti utili al mantenimento della massa muscolare e a una possibile perdita di peso. Gli esperti in nutrizione, però, sarebbero concordi su un dato di fatto. Ossia che per soddisfare il fabbisogno proteico del corpo sarebbero sufficienti fonti alimentari provenienti da una dieta equilibrata.

In proposito noi vorremmo suggerire una ricetta particolare. Che aiuterebbe a preparare una bevanda rinfrescante fatta in casa che potrebbe essere utile ai fini di un’integrazione proteica. E anche come aiuto per un eventuale dimagrimento e per il mantenimento della massa muscolare. Il tutto senza l’utilizzo di proteine in polvere.

Gli ingredienti del frullato proteico

Potremmo preparare un frullato proteico che potrebbe essere formato da 3 quarti di parte liquida e un terzo di fonte proteica. Come parte liquida si utilizzerebbe il latte vaccino intero, mentre come fonte proteica le mandorle. A queste uniremo la banana, fonte di vitamina B6, che faciliterebbe il metabolismo delle proteine. Scopriamo dunque le dosi degli ingredienti e la ricetta per preparare il frullato, che avrebbe inoltre la qualità di essere molto rinfrescante. Si potrebbe quindi bere anche quando fa caldo.

Rinfrescante questo frullato proteico fatto in casa senza proteine in polvere che aiuterebbe la massa muscolare e l’eventuale dimagrimento

Per preparare il frullato proteico avremo dunque bisogno di:

1 banana;

5 mandorle;

200 ml di latte intero.

Per iniziare dovremo sbucciare la banana e tagliarla a rondelle. Dovremo quindi sminuzzare le mandorle con un coltello affilato. Metteremo dunque le fette di banana e le mandorle tritate nel boccale del frullatore. Verseremo il latte e frulleremo per alcuni secondi. Avremo così ottenuto la nostra bevanda. E sarà anche rinfrescante questo frullato proteico fatto in casa. Dovremo, però, ricordare di preparare e bere il frullato sporadicamente. Questo perché un’integrazione proteica non controllata potrebbe sovraccaricare il fegato e i reni. Per cui, prima di decidere per un’integrazione proteica, sarebbe bene rivolgersi al proprio medico di fiducia. Soprattutto nel caso si soffrisse di specifiche patologie.

