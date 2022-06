Lo yogurt è un cibo che piace molto. Risolve uno spuntino veloce, si può gustare a colazione, permette di restare in forma. Il mercato ne propone di ogni sorta: yogurt bianchi, alla frutta, con i cereali, con fermenti benefici per l’intestino. La scelta è davvero ampia. Ma quello che sanno in pochi è che lo yogurt si può preparare anche a casa. E senza chissà quali macchinari ingegnosi. Infatti, non serve la yogurtiera per questo yogurt cremoso, di cui suggeriremo la ricetta. Per il dessert o lo spuntino, potremo infatti gustare qualcosa preparato da noi. Ricco di fermenti benefici per l’intestino e ideale per mantenersi in forma. Basterà utilizzare come ingrediente base uno yogurt bianco naturale intero con fermenti lattici vivi. Che, come abbiamo detto, si può acquistare con facilità al supermercato. Lo yogurt quindi si mescolerà in modo molto semplice al latte.

Per preparare dunque questo yogurt cremoso avremo bisogno soltanto di 2 ingredienti:

500 ml di latte intero pastorizzato a lunga conservazione;

125 g di yogurt bianco naturale intero con fermenti lattici.

Non serve la yogurtiera per questo yogurt cremoso e con i fermenti perfetto per il dessert o lo spuntino

Per preparare il nostro yogurt fatto in casa versiamo il latte in un pentolino. Facciamolo quindi bollire sul fuoco e poi raffreddare. Mescoliamo quindi 3 cucchiai di yogurt bianco naturale intero al latte, girando per bene con un cucchiaio per non creare grumi. Quando il composto sarà omogeneo, versiamo tutto in un barattolo di vetro sterilizzato e chiudiamo ermeticamente. Lasciamo a riposo in forno spento con luce accesa per 12 ore. Trascorso il tempo setacciamo lo yogurt con un colino per eliminare i grumi della coagulazione. Trasferiamo quindi per 2 ore in frigo. Al termine dell’attesa, avremo ottenuto uno yogurt cremoso.

Possiamo gustare il nostro yogurt a colazione con i cereali, per la merenda, per uno spuntino veloce. Possiamo usarlo come ingrediente di farcitura per una torta. Oppure possiamo anche usarlo come salsa per condire un’insalata. Ed è anche possibile aromatizzarlo con pezzi di frutta come fragole e lamponi, per renderlo più goloso. Basterà semplicemente lavare e pulire la frutta che preferiamo, tagliarla a pezzettini e metterla nello yogurt. Che gusteremo poi con il cucchiaino.

