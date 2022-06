Non è un mistero che lo sviluppo tecnologico abbia reso tutti un po’ più interessati al mondo fotografico. Questo perché, grazie agli smartphone, si scattano centinaia di foto al mese. Spesso, però, i risultati non sono eccezionali. In primis, perché anche avere un telefono costoso non rende nessuno un fotografo professionista con un’attrezzatura professionale a disposizione. In seconda battuta, perché spesso si immortalano certi attimi con fretta o con l’ansia di catturare il momento.

Ritoccare le foto fatte con il telefono diventa più facile

Ritoccare una foto è, in teoria, un esercizio da professionisti. Se, però, si vogliono ottenere discreti risultati per un uso “social” dei propri scatti, non mancano le opportunità. Ad esempio, la risposta per chi cerca una soluzione per fare belle foto con il telefono, migliorandole in un secondo momento, potrebbe chiamarsi Snapseed.

Un’app totalmente gratuita, facilmente scaricabile dal Play Store o dall’App Store. Non mancano le funzioni particolarmente avanzate. Tuttavia, ne esistono alcune molto intuitive che permettono di sistemare alcuni dei difetti più comuni nelle foto scattate da un semplice utente.

Molte funzioni risultano essere intuitive e facili da usare per migliorare le foto

Quando si apre l’app, la prima cosa da fare è selezionare e aggiungere una foto tra quelle disponibili sul proprio dispositivo.

Sulla barra in basso ci sono tre opzioni: Effetti, Strumenti ed Esporta. La prima voce richiama una serie di filtri che hanno un principio di funzionamento paragonabile a quelli di Instagram.

Per rendere più belle le foto risulta essere particolarmente utile la parte relativa agli Strumenti. Selezionandola, si aprirà un menù con circa 30 funzioni.

Per fare belle foto con il telefono questa app gratuita per Android e iPhone può fare miracoli

Con la funzione Prospettiva, ad esempio, si può raddrizzare uno scatto. In fondo fare una foto di famiglia al tramonto, ma con l’orizzonte storto, non è esattamente un bel vedere.

Con la funzione Calibra si possono variare la luminosità, il contrasto, le ombre, la temperatura. Si possono inserire dei testi, regolare il bianco e fare tante altre cose. La gamma di possibilità è davvero ampia e basterà utilizzare con regolarità l’app per familiarizzare e acquisire padronanza.

Anche chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia o la fotografia avrà modo di trovare risultati soddisfacenti. Per salvare il risultato finale bisognerà andare in basso in Esporta e successivamente scegliere l’opzione Salva. Snapseed, tra l’altro, può essere utilizzata per migliorare i selfie fatti utilizzando già validi trucchi per farli venire bene.

Lettura consigliata

Per risparmiare in vacanza questo è un trucco quasi infallibile sia per località di mare che di montagna