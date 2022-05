Rimini e Riccione sono mete economiche per le vacanze estive, ma anche la Sardegna diventa amica del portafoglio con questi consigli

In Italia sono molte le famiglie, le coppie o i gruppi di amici che cercano mete economiche dove trascorrere le vacanze, senza rinunciare al mare e al divertimento. Le zone più comuni per una vacanza estiva low cost sono senza dubbio Rimini e Riccione e la Riviera Romagnola in generale. Luoghi molto battuti, sia per la movida, che per le attività per famiglie con bambini. Una vacanza ben organizzata comporta un costo spesso non indifferente, tra prezzo degli alberghi, costi per pranzi e cene, lettini ed aree attrezzate sulle spiagge. Per questo motivo, molti rinunciano a priori a mete notoriamente più costose come la Sardegna.

Perché la Sardegna è cara

La Sardegna è considerata come la “cugina italiana” dei Caraibi, per le sue spiagge di sabbia bianca e fine e per il mare limpido e cristallino, che ricorda la Polinesia e località esotiche e lontane. Questo chiama moltissimi turisti da tutto il Mondo e inevitabilmente fa lievitare i prezzi di tutti i servizi. Ma seguendo alcuni consigli, è possibile trascorrere delle vacanze estive in Sardegna, senza vedere il conto andare in rosso.

Ci sono diverse località in Sardegna, meno mondane e più economiche, dove trascorrere vacanze indimenticabili senza spendere troppo. Ma prima, alcune dritte: preferire case in affitto ad hotel e villaggi è già una scelta economica di suo e sicuramente anche prenotare con largo anticipo permette di risparmiare qualcosina. Possiamo, a questo punto, vedere le località più economiche per vacanze low cost in Sardegna, senza rinunciare a tutti i privilegi che questa Regione può offrire. La prima è senza dubbio Quartu Sant’Elena, in Provincia di Cagliari, perfetta anche per escursioni alla scoperta delle numerose attrazioni storiche del territorio. Chia e Teulada sono altre due destinazioni al sud della Sardegna, dove godere della bellezza di spiagge incantevoli, senza spendere un capitale per gli alloggi. Perfette per gli amanti del trekking e delle escursioni in bici.

Luoghi da non perdere

Anche la zona di Ogliastra offre pernottamento a costi contenuti, soprattutto nei piccoli centri abitati come Jerzu, Lanusei e Ulassai, a mezz’ora di auto dalla splendida costa. L’isola di Sant’Antioco è un’altra meta low cost perfetta per le vacanze in Sardegna all’insegna di immersioni e di escursioni nei caratteristici borghi dei pescatori. E per lasciarsi il meglio alla fine, abbiamo Fluminimaggiore, una delle località più tranquille della Sardegna. Qui le spiagge sono distanti qualche chilometro dal centro, ma sono facili da raggiungere e perfette per le famiglie con bambini, per via dei fondali che garantiscono una balneazione sicura anche ai più piccoli.

Rimini e Riccione sono mete economiche per le vacanze estive, ma perché rinunciare alla Sardegna quando offre tante soluzioni low cost? Una volta ristretto il campo delle località, sarà facile trovare la struttura più adatta alle proprie esigenze e a quelle del portafoglio.

