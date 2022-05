C’è aria di estate e siamo già pronti a prenotare il nostro prossimo viaggio che faremo tra qualche mese. Stiamo valutando le offerte, controllando i voli e scegliendo la meta più adatta. Mare o montagna? La montagna nel periodo estivo è perfetta anche per i più freddolosi, è vero. Ma il fascino del mare è difficile da equiparare, con tutti quei colori e il tepore del sole. La brezza marina tra i capelli, un tuffo in acque cristalline e scogli incredibili che sembrano dipinti. Insomma, il mare è sempre il mare e, forse, la meta più gettonata in Italia è probabilmente la Sardegna. Questa incredibile isola italiana ha molto da offrire, luoghi meno conosciuti che vale la pena visitare. Non soltanto i posti più turistici che, oltre ad essere affollati, sono spesso anche molto cari.

Non soltanto Porto Cervo e Costa Smeralda, questi 3 luoghi meno frequentati della Sardegna hanno mare cristallino e prezzi economici

Abbiamo già parlato della meravigliosa Palau, con le sue spiagge e la suggestiva Roccia dell’Orso. Questa volta proseguiremo lungo la costa, spostandoci più a Nord Ovest, giusto di qualche chilometro. Ci dirigiamo nei pressi di Santa Teresa di Gallura, località abbastanza rinomata ma molto meno affollata. Nell’insenatura naturale del Porto Longosardo, ecco che sorge un centro storico davvero ben curato. La Torre Longosardo domina il promontorio che si affaccia su incredibili coste frastagliate. Facilmente raggiungibile da Olbia, questa zona merita una visita, anche per il complesso nuragico di Lu Brandali.

La spiaggia di Rena Bianca dal mare turchese

Sabbia finissima dai toni tenui, praticamente quasi bianca e brillante, che porta ad acque cristalline. Queste hanno colori che vanno dall’azzurro cielo fino al turchese intenso e lasciano senza parole. Uno dei pregi più grandi della spiaggia di Rena Bianca, oltre all’incredibile paesaggio, è che si trova a pochi passi dal centro storico. Ci si arriva comodamente a piedi, ammirando il panorama che ci circonda. Tra le altre spiagge ricordiamo anche Cala Sambuco, Cala Balcaccia e la Marmorata.

Da qui, a neanche 3 chilometri di distanza, tranquillamente raggiungibile anche a piedi, c’è Santa Reparata. Nella baia suggestivi paesaggi, con rocce modellate dal vento e una tranquillità palpabile. Proprio di fronte la baia, ecco Capo Testa, un’isoletta collegata artificialmente alla terraferma che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio. Dalla posizione strategica, questa isola racconta storie antiche risalenti all’epoca romana. Una cava dove si estraeva il granito con cui realizzavano opere arrivate fino ad oggi. Probabilmente le colonne del Pantheon di Roma sono fatte del granito di questa zona.

Ma non solo storia, anche spettacolo naturale, grazie alla particolarità dei suoi scogli. Proprio come quelli della Baia di Santa Reparata, modellati dal mare e dagli agenti atmosferici. Insomma, non soltanto Porto Cervo e Costa Smeralda, la Sardegna è una Regione davvero incredibile. Spostandoci anche di pochi chilometri dai luoghi più turistici, si possono scoprire vere perle. I prezzi sono molto più abbordabili, anche nei periodi di alta stagione. Regaliamoci una vacanza in Sardegna alla scoperta delle sue bellezze, ma senza spendere un patrimonio.

Approfondimento

Clima mite tutto l’anno in questa splendida isola del Mediterraneo dove andare nel 2022 per spendere poco e rilassarsi