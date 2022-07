Rimettersi in forma e avere un fisico più tonico dopo i 50 anni in 6 passi

Per ottenere dei risultati in qualsiasi campo è necessario avere un obiettivo e sapere quali sono i passi da fare per raggiungerlo. Ci sono diverse strade che possono essere percorse per tornare in forma dopo un lungo periodo di inattività e per cercare di rallentare i problemi fisici che compaiono dopo una certa età.

Alcuni suggerimenti possono farci capire se lo stile di vita che stiamo seguendo è molto distante dall’equilibrio che, soprattutto a 50 anni, dovremmo cercare di mantenere. Essere in forma fisicamente e mentalmente potrebbe far parte di un unico processo. Se capiamo di non esserlo, dovremmo prendere in mano la situazione.

È possibile capire il percorso che vogliamo seguire con 6 passi in grado di chiarirci le idee e darci spunti interessanti. Partiamo naturalmente dall’allenamento. L’impegno che dovremmo prendere è quello di fare movimento tutti i giorni per 5 giorni a settimana.

Calma e pazienza

Non è necessario fare tanti sforzi per rimettersi in forma e avere un fisico tonico anche dopo i 40 anni. 40 minuti sarebbero sufficienti, ma potrebbe bastare anche la metà del tempo. Basarsi sull’intensità e sulla qualità degli esercizi sarebbe la cosa più saggia da fare. Se abbiamo la possibilità di confrontarci con un allenatore professionista, potremmo fissare qualche seduta personalizzata e capire di cosa ha bisogno il nostro fisico. Dobbiamo capire, inoltre, quali sono i ritmi da tenere e i limiti che dobbiamo rispettare.

Non dovremmo fissarci con il peso e metterci troppe imposizioni che potrebbero sfiancarci psicologicamente. Fissiamo un obiettivo e un arco di tempo ragionevole e prendiamocela comoda senza pensarci continuamente.

Mettiamo la bilancia da parte. Essere elastici mentalmente e concederci delle tregue potrebbe caricarci in vista dell’allenamento. Saltare le sessioni, poi, potrebbe penalizzarci tanto. Quindi, cerchiamo di ragionare nel lungo termine. Sarebbe inutile raggiungere il risultato troppo presto e perderlo con la stessa velocità. Anche se ci dovessero volere mesi per riacquistare un po’ di forma, questo non sarebbe per niente un problema.

Rimettersi in forma e avere un fisico più tonico dopo i 50 anni in 6 passi

Naturalmente, ogni obiettivo riguardante la forma fisica potrebbe essere inutile se non seguiamo un regime alimentare adeguato. Non è facile alimentarsi in maniera corretta quando si fa sport. Potremmo fare degli errori, quindi sarebbe meglio ricorrere a un nutrizionista.

Basiamoci, poi, su poche regole efficaci. La prima sarebbe che non è solo importante la quantità di calorie che assumiamo, ma quando le assumiamo. Mangiando di più nelle prime ore della giornata, diminuendo le calorie assunte con il passare del tempo, potremmo regolarizzare il nostro peso. Consumare cibi magri e bere tanta acqua è meglio che alimentarsi con prodotti preconfezionati. Ascoltiamo il fisico e assecondiamolo più che possiamo.

E, per finire, occupiamoci dell’aspetto psicologico. Tutto questo lavoro non dovrebbe essere visto come una punizione. Troviamo dei modi divertenti per portare a termine il nostro percorso.

