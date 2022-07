Con le temperature di questa estate dai toni quasi tropicali è difficile aver voglia di mangiare e di cucinare qualcosa. Per evitare l’incombenza di mettersi ai fornelli, dunque, molti saltano i pasti oppure si nutrono di alimenti freschi, come ad esempio il gelato. Come abbiamo già spiegato, però, questo non sarebbe propriamente adatto a sostituire un pranzo o una cena perché non conterrebbe tutti i nutrienti essenziali. Per questo oggi veniamo in aiuto dei Lettori con una ricetta molto semplice che rende gli ortaggi indimenticabili e si cucina in un batter d’occhio. Infatti il contorno di zucchine light che proporremo è molto gustoso e leggero da preparare e riuscirà a conquistare i cuori di grandi e bambini. Scopriamo insieme come possiamo portarlo in tavola.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

500 g di zucchine, preferibilmente trombette;

4 cucchiai di olio EVO (facoltativo);

3 spicchi di aglio;

prezzemolo fresco finemente tritato q.b.;

sale q.b.;

curcuma in polvere q.b.;

30 g di mandorle già pelate;

pepe nero q.b.

Il contorno di zucchine light in padella è il piatto più semplice dell’estate

Per portare in tavola delle deliziose zucchine con un processo di trifolatura è prima di tutto necessario tagliare la verdura. Per prima cosa, quindi, è necessario sciacquare bene la verdura sotto il getto di acqua e rimuovere con un coltello le due estremità. Poi su un tagliere affettare tutte le zucchine a rondelle molto sottili di circa 3 millimetri l’una. Per agevolare questo genere di operazione si può anche utilizzare una mandolina. Poi prendere una padella abbastanza capiente e metterla sul fuoco per qualche minuto aggiungendo l’olio. Mentre questo si incomincia a scaldare, sbucciare anche lo spicchio di aglio e rimuoverne l’anima. Questo piccolo accorgimento renderà tutta la preparazione più digeribile. Metterlo poi a rosolare per un paio di minuti nell’olio fino a che non sarà dorato.

Toglierlo poi dalla preparazione e mettere all’interno della padella le rondelle di zucchine. Farle andare a fiamma vivace per 5 minuti. Nel frattempo, lavare sotto l’acqua il prezzemolo e poi tritarlo finemente. Aggiungerlo alla preparazione e mescolare bene aggiustando poi di sale e pepe e aggiungendo anche la curcuma. Continuare la cottura per altri 5 minuti, aggiungendo un pochino di acqua. Nel frattempo, poi, prendere le mandorle e triturarle grossolanamente e aggiungerle a cottura ultimata. In alternativa, se non si amassero i gusti proposti in ricetta, si può sempre optare per una spolverata di pangrattato oppure di formaggio, come ad esempio Parmigiano o pecorino.

