Se non abbiamo praticato sport o lo abbiamo fatto sporadicamente e raggiunti i 30 anni vogliamo modificare il nostro fisico possiamo cominciare in modi diversi.

Dovremmo innanzitutto avvicinarci a un’attività sportiva che ci piace. Quella che ci viene più naturale è la corsa. Rimettersi in forma correndo è facile perché possiamo decidere quando incrementare lo sforzo, a seconda della forma che stiamo raggiungendo.

Se non vogliamo rinchiuderci in palestra possiamo allenarci nel nostro giardino, al parco o al mare, perché stare all’aria aperta porta sempre tanti benefici.

Per creare un fisico armonioso alcuni sport sono più indicati di altri, per esempio, basket e volley danno maggiori risultati del tennis. Corsa e bicicletta rafforzano diversi gruppi muscolari e sono ottimi apripista per attività con cui aumentare il volume muscolare.

Non solo corsa

Questi pochi trucchi per iniziare ad allenare le diverse parti del corpo sono utili per stare all’aria aperta e non utilizzare attrezzi come manubri e bilancieri. Riguardano l’alternanza nell’attività fisica.

È sempre meglio fare un po’ di riscaldamento, per esempio, prima di cominciare a correre. 2 esercizi ottimi per riscaldarci sono lo sprawl e le iperestensioni.

Lo sprawl consiste nel fare un unico movimento dinamico partendo dalla posizione eretta, poggiando le mani a terra per la posizione plank e rimettendoci in piedi con uno slancio. È un esercizio completo che allena la parte inferiore del corpo e quella superiore. Permette di acquisire forza, flessibilità e resistenza.

Le iperestensioni allenano i muscoli dorsali, i glutei e il bicipite femorale. Stesi in terra, a pancia in giù, solleviamo le braccia e le gambe tenendole aperte all’altezza delle spalle. Possiamo fare 3 serie da 15 ripetizioni e quindi passare alla corsa.

Pochi trucchi per iniziare ad allenare glutei, addominali e braccia mettendo massa muscolare a 30 anni

Una volta terminata la corsa, che possiamo fare per 20 o 30 minuti a seconda del livello di forma fisica, alternando andamento lento e veloce, possiamo fare altri 2 esercizi importanti.

Il russian twist attiva i muscoli addominali. Possiamo farlo tenendo le braccia piegate al torace e le gambe leggermente sollevate, spingendo con le mani verso la parte destra e ruotando il tronco dalla stessa parte.

Alterniamo parte destra e sinistra per rendere l’esercizio dinamico e omogeneo. Possiamo farlo per 10 minuti intervallando 40 secondi di esercizio con 20 di pausa.

Quindi, per avere un circuito completo, facciamo un esercizio ottimo per addominali, spalle e braccia. In posizione plank solleviamo il braccio e andiamo a toccare la spalla con la mano, alternando destra e sinistra. Facciamo 10 minuti con 40 secondi di esercizio e 10 di pausa.

Affiancare alla corsa gli esercizi a corpo libero è un modo rapido e comodo di potenziare il fisico a qualunque età senza attrezzi e senza rinchiudersi in palestra.

