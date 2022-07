Per avere la tartaruga al posto della massa grassa questi addominali scolpirebbero la pancia in 1 mese

Attraverso pochi esercizi mirati è possibile realizzare il sogno di avere l’addome scolpito. Ma è necessaria tanta costanza, almeno per quanto riguarda il primo mese. In seguito, gli esercizi di mantenimento ci aiuteranno a non perdere i risultati del lavoro svolto. Naturalmente dobbiamo affiancare una dieta equilibrata a questo sforzo fisico. Se non rispettiamo un giusto equilibrio nella distribuzione delle calorie giornaliere, ogni sacrifico potrebbe rivelarsi vano.

Oltre alle calorie, dobbiamo prestare attenzione alle proprietà dei cibi, privilegiando quelli che sono in grado di tenere il metabolismo alto. In estate, aumentare il consumo di frutta e verdura ci aiuta tantissimo. Diminuire il consumo di carni rosse e preferire il pollo con il tacchino potrebbe essere un’altra indicazione importante. Latte di cocco, frutta secca e avocado potrebbero essere protagonisti dei nostri spuntini, allontanando la fame senza tanti danni.

Difficoltà in crescendo

Per avere la tartaruga in poco tempo gli esercizi devono essere mirati. Proviamo a ritagliarci 30 minuti al giorno per eseguire pochi esercizi per un mese, mangiare cibi sani e fare anche una passeggiata all’aperto. Questo stile di vita potrebbe rendere l’attività fisica ancora più prolifica.

Procediamo con l’attivazione cardio-vascolare eseguendo un esercizio completo che riguarda tutti i muscoli compresi core e pettorali. I burpess si eseguono partendo da posizione eretta, facendo uno squat verso il basso per ottenere la posizione utile per le flessioni. Quindi, torniamo in posizione di push-up e facciamo un salto verso l’alto. Ripetiamo 15 volte per 3 serie riposandoci 30 secondi tra una serie e l’altra.

Passiamo quindi ai russian twist che eseguiamo con le ginocchia piegate e le gambe sollevate seduti su un tappetino. Facciamo una torsione prima verso destra e poi verso sinistra, alternando i movimenti. Pieghiamo leggermente il gomito verso il basso durante la torsione.

Aumentiamo la difficoltà con il v up incrociato che ci permette di allenare tutta la fascia addominale. Stesi in terra pieghiamo il ginocchio destro e teniamo la gamba sinistra distesa. Allunghiamo il braccio destro all’indietro e, quando solleviamo la gamba sinistra in alto, andiamo a toccarla con il braccio destro in modo da formare l’incrocio. Cerchiamo di non strappare i movimenti e facciamo 15 ripetizioni per lato per 3 volte, recuperando dopo ogni ripetizione.

I crunch fatti a terra sono professionali e allenano moltissimo gli addominali. La parte del bacino rimane ferma mentre una volta scelta la distanza tra lo sterno e le ginocchia saliamo lentamente. Teniamo il mento rivolto verso l’alto. Facciamo 3 serie da 10 ripetizioni.

Concludiamo il percorso con un ultimo esercizio. Stesi a terra solleviamo le gambe e facciamo gli addominali portando il gomito destro verso il ginocchio sinistro e viceversa. La bicicletta è un esercizio duro, ma è la giusta conclusione di un allenamento che ci aiuterà ad avere addominali da sogno.

Dunque, ecco gli esercizi da fare per avere la tartaruga.

