Rimedi e trattamenti innovativi per far sparire le occhiaie in modo naturale

Si chiamano overlap e picotage e sono 2 trattamenti molto richiesti da chi soffre per le borse sotto gli occhi e per le occhiaie diventate permanenti. Restituire vitalità al contorno occhi e rendere elastica la pelle sarebbe possibile grazie alle iniezioni di acido ialuronico che stimolano la produzione di collagene. Il contorno occhi verrebbe sottoposto a un’azione di riempimento alleggerendo l’alone scuro che è antiestetico. Il picotage è un trattamento di punzecchiamento fatto sempre con le iniezioni di acido ialuronico. Si tratterebbe di microiniezioni fatte a 1 millimetro di distanza le une dalle altre non per riempire o per congelare le espressioni del viso ma per elasticizzare e idratare la pelle. Anche se le occhiaie non scompaiono del tutto si riducono sensibilmente dando luminosità al contorno scuro.

Teniamo presente che le occhiaie sono aloni causati dalla dilatazione dei capillari e dall’accumulo di melanina, mentre le borse sono rigonfiamenti causati da presenza di grasso e siero. Si tratterebbe di 2 problemi differenti che dovrebbero essere curati a seconda dei casi in base ai suggerimenti proposti dal medico. Per effettuare questi trattamenti è necessario avere un’importante esperienza chirurgica, rivolgersi a un medico di fiducia è fondamentale. Errori nell’iniezione di acido ialuronico potrebbero portare ematomi, ecchimosi, edemi e lividi. In questi casi, i trattamenti correttivi potrebbero essere fatti con la ialuronidasi utilizzando un enzima come antidoto per neutralizzare l’effetto dell’acido.

Quali sono le cause degli inestetismi

Rimedi e trattamenti innovativi sono necessari sia quando gli inestetismi sono provvisori che duraturi. Spesso sono le persone con carnagione olivastra a soffrirne. La zona degli occhi diventerebbe più scura per via della melanina. La melanina ha una funzione di protezione, difenderebbe la pelle dai raggi ultravioletti. Anche chi ha la pelle chiara potrebbe soffrire di oscuramenti del contorno occhi ma in questo caso sarebbe la microcircolazione che diventando meno attiva porterebbe agli aloni.

A causare i rigonfiamenti, invece, sarebbe la perdita di elasticità. Potrebbe succedere per via dell’invecchiamento quando i problemi di circolazione del sangue diventano una conseguenza di disturbi o malattie del nostro organismo.

Il nostro stile di vita incide sulla salute del nostro viso così come per quella di tutto il corpo. Dormire poco e male, lavorare di fronte al computer, accumulare stress e carenze di vitamina D potrebbero portare alla formazione delle borse sotto gli occhi o delle occhiaie. Negli anni passati i trattamenti più diffusi erano il lipofilling attraverso cui si prelevava il grasso da alcune zone per riempire il dislivello dato da occhiaie o affossamenti suboculari. Questo intervento viene ancora fatto, è più complicato dei precedenti ma è definitivo. Le espressioni del nostro viso, però, potrebbero cambiare. La blefaroplastica inferiore è sempre stata finora l’unica soluzione per eliminare le borse sotto gli occhi eliminando la pelle in eccesso. Per fortuna i tempi cambiano e la tecnologia si evolve.

È possibile ridurre il problema in 5 minuti?

Studi e ricerche portano a rimedi e trattamenti innovativi che semplificano le procedure con cui combattere gli inestetismi. Risolvere il problema delle occhiaie in maniera definitiva richiede tempo ed è una spesa di cui tenere conto. Alcuni piccoli accorgimenti ci potrebbero permettere di dare sollievo al nostro viso prima di ricorrere a drastici cambiamenti. Molte persone mettono un asciugamano nel congelatore e al mattino fanno impacchi della durata di 5 minuti su fronte e occhi. Si tratta di rimedi casalinghi che potrebbero eliminare i rigonfiamenti in via provvisoria. Se non modifichiamo il nostro stile di vita le occhiaie tenderebbero a tornare e a rimanere in via definitiva.

Le creme che dovremmo utilizzare per curare il nostro viso contengono antiossidanti, flavonoidi, peptidi, e acido ialuronico idrolizzato. Quando scegliamo un prodotto assicuriamoci che questi elementi siano presenti e che si tratti di un rimedio completo e affidabile. Anche i prodotti per il make up dovrebbero essere di qualità. Tramite fondotinta e correttori è possibile intervenire sulle occhiaie purché scegliamo un colore che sia simile a quello del nostro incarnato altrimenti finiremo per creare orribili chiazze.

Rimedi e trattamenti innovativi e prodotti che abbiamo in casa

Oltre ai trattamenti medici di cui abbiamo parlato, è necessario fare attenzioni ad alcuni prodotti che abbiamo in casa. Il dentifricio è considerato un toccasana di bellezza e andrebbe applicato sotto gli occhi prima di andare a dormire. Ma anche l’olio di mandorle e gli integratori con la betulla sono consigliati. Per quanto riguarda gli impacchi potremmo utilizzare la camomilla, la malva e il fiordaliso che hanno effetti vasocostrittori e decongestionanti.

È molto importante dormire almeno 7 ore a notte per garantire la salute del nostro organismo e quindi per evitare che si formino le occhiaie. Dormire bene e tanto eviterebbe il ristagno del sangue intorno agli occhi. Non è importante a che ora ci svegliamo, il giusto riposo notturno ci farebbe svegliare nella maniera corretta anche molto presto al mattino.