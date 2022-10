Come fare per non ammalarsi rinforzando il sistema immunitario in modo naturale

Come si fa a sapere se le difese immunitarie sono basse, un dilemma che ci attanaglia non appena il cambio di stagione modifica le temperature e noi cominciamo a sentire qualche sintomo. Senso di debolezza e stanchezza, dolori ai muscoli ed emicranie, anemia, perdita di capelli e pelle secca sono segnali che il corpo ci da per comunicarci che sta soffrendo. Difese basse significa una vita poco sana perché raffreddori, allergie asma ed eczemi potrebbero attaccarci complicandoci le cose. Se soffriamo di artrite o diabete, i sintomi potrebbero peggiorare. L’equilibrio di un organismo umano è molto labile.

I test utili per sapere se il sistema immunitario funziona si effettuano tramite i prelievi del sangue che devono essere fatti a digiuno. Gli esami servirebbero per stabilire una potenziale vulnerabilità immunologica o una già in corso. Sono di tipo qualitativo e quantitativo. Le categorie di anticorpi analizzati sono IgM e IgC, cioè le immunoglobuline.

Come fare per avere gli anticorpi

Se stiamo pensando a come fare per non ammalarsi appena arriverà il freddo, possiamo riflettere su alcuni consigli. Per aumentare gli anticorpi in maniera naturale è necessario scegliere la qualità quando si mangia. Un negozio di fiducia in cui acquistare frutta e verdura da consumare più volte al giorno alternando le porzioni è un buon inizio. Arance, kiwi e pompelmi contengono la vitamina C, potente antiossidante utile al sistema immunitario. Facciamo spuntini leggeri con la frutta secca e ritagliamoci attimi di relax tra un impegno e l’altro consumando tisane rilassanti oppure che aiutino l’intestino. Dormiamo il giusto numero di ore, non meno di 7, e facciamo attività fisica almeno 1 ora al giorno.

Stiamo attenti quando ci informiamo su questo argomento. Le fake news che ci portano fuori strada sarebbero parecchie. Per esempio sulle vitamine. Le vitamine sono considerate micronutrienti e sono elementi fondamentali perché aiutano a produrre enzimi, ormoni e sostanze che servono per garantire il funzionamento del sistema immunitario. Il suffisso micro fa pensare a una piccola quantità da assumere oppure a un elemento che può essere trascurato perché non di vitale importanza. La vitamina è presenta nella frutta e nella verdura e una dieta equilibrata potrebbe darci l’apporto giusto. Quindi non si tratta di piccole quantità da assumere, ma di fare attenzione alle carenze e a come potremmo integrarle nel caso in cui la dieta non fosse sufficiente. Anche sulle proteine possiamo trovare diverse notizie non veritiere e cioè che danneggerebbero il sistema immunitario portano l’osteoporosi. Il giusto quantitativo di carne, invece, proteggerebbe l’organismo e rinforzerebbe le ossa.

Organi da proteggere per stare bene

Come fare per non ammalarsi? Cerchiamo di proteggere al meglio gli organi da cui dipenderebbe il corretto funzionamento del sistema immunitario. Sarebbero il midollo osseo, il timo, i linfonodi e la milza. Il sistema immunitario è lo scudo che difende il nostro organismo, cellule e molecole lavorano per eliminare i corpi estranei quali batteri, virus, parassiti. I sistemi di difesa sono 2 cioè quello innato e quello adattivo. Il primo riguarda i meccanismi naturali che si attivano quando il corpo entra in contatto con un elemento estraneo. Il secondo si sviluppa dopo la nascita per combattere le infezioni e lo fa assecondando l’ambiente circostante con risposte su misura.

Le patologie che colpiscono l’organismo, ma anche lo stress, l’utilizzo di medicinali, una alimentazione e abitudini scorrette, incidono sull’indebolimento dello scudo. Per questo dovremmo cercare di mangiare bene e fare attività fisica, stare all’aperto e riposare un giusto numero di ore. L’aiuto che noi possiamo dare alle nostre difese potrebbe davvero fare la differenza.

Come fare per non ammalarsi evitando gli errori

Gli integratori che potrebbero aiutarci a rinforzare il sistema immunitario sarebbero a base di zinco, ferro e selenio ma anche di vitamina A, C e D. Il medico o il nutrizionista dovrebbero guidarci nella scelta dell’integratore più giusto per le nostre esigenze. Infusi di zenzero, succhi di frutta mista, succhi di fragola o arancia e infusi di rosmarino dovrebbero essere parte integrante della nostra dieta. Colazione e spuntini sono ottime occasioni per idratarci al meglio.

Se vogliamo stare bene evitiamo quindi i soliti errori che facciamo spesso e che ci mettono in difficoltà. Come fare per non ammalarsi? Evitiamo la vita sedentaria, se lavoriamo di fronte a un computer facciamo delle pause e usciamo per camminare. Facciamo una passeggiata dopo cena invece di sdraiarci sul divano subito dopo aver mangiato. Anche l’European Food Safety Authority ha specificato che i micronutrienti sono fondamentali per la salute del nostro sistema immunitario. Quindi evitiamo di bere poco e di non integrarci con vitamine e minerali solo per pigrizia. Accade spesso, ma ci danneggia enormemente.

