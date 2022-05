Durante la giornata il liquido che beviamo volentieri e più abbondantemente è senza dubbio l’acqua, componente essenziale del nostro organismo. Soprattutto quando fa caldo o durante un’attività fisica intensa il corpo tende a disidratarsi, espellendo più sudore. Oltre all’acqua a volte beviamo succhi di frutta oppure un bel tè, caldo o freddo. Il latte si prende soprattutto da piccoli, anche se quest’abitudine si mantiene spesso anche da grandi. Un inconveniente alla sua assunzione può essere legata ad un suo zucchero, il lattosio. Può accadere, infatti, che in alcuni soggetti non si riesca a digerirlo, con conseguenze spiacevoli. In questo caso si possono preferire altri tipi di bevande oppure il latte con bassissime percentuali di lattosio.

Tra tante bevande tra cui scegliere, ogni giorno ve n’è una particolare. La possiamo preparare a casa ma spesso la consumiamo al bar. Segno di convivialità e anche scusa per una pausa al lavoro, berne un po’ è un piacere da gustare con calma. La bevanda di cui parliamo è il caffè.

Benefici e controindicazioni

Si può preferire lungo, corto, con schiuma, al ginseng, fatto con la moka a casa o con la macchinetta oppure lo si gradisce solo preparato da esperti baristi. Fatto sta che in molti non sanno rinunciare a questo liquido scuro. In effetti, dagli studi il caffè è buono al palato ma sarebbe pure apportatore di benefici:

ridurrebbe il senso di fame e l’appetito;

servirebbe a stimolare il sistema nervoso, dando un senso di benessere e contrastando il sonno;

potrebbe essere utile alla concentrazione, alla memoria e al cuore;

il caffè aiuterebbe la digestione.

In alcuni casi è sconsigliato bere caffè, ad esempio se si hanno problemi allo stomaco o al fegato e se si prendono alcuni farmaci.

Ridurrebbe il senso di fame e aiuterebbe la digestione questa bevanda amata da tutti, ma attenzione ad abbinarla a questo alimento

Molte volte il caffè viene bevuto in tazzina la mattina o dopo i pasti o nelle pause. Spesso, però, viene aggiunto al latte per insaporirlo. Quest’azione potrebbe generare una conseguenza spiacevole. L’assunzione di latte e latticini viene raccomandata da pediatri e nutrizionisti soprattutto a partire dall’infanzia. Il motivo riguarda la formazione e l’irrobustimento delle ossa. Continuiamo anche da adulti a introdurre nella dieta alimenti ricchi di calcio, ma ci sono cibi che ne ostacolano l’assorbimento. Tra gli altri, il caffè. Ecco il motivo per cui sarebbe meglio evitare di aggiungerlo nel latte al mattino e preferire l’aggiunta di cacao oppure orzo.

Lettura consigliata

Ecco perché bere l’acqua prima o dopo il caffè e come servirlo correttamente agli ospiti anche secondo il galateo