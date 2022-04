Alcuni anni fa una nota pubblicità affermava che il caffè è un piacere e quando non è buono non lo è. Questa bevanda nera ha conquistato un po’ tutti nel Mondo in pochi secoli. In particolare, in Italia il rito del caffè al mattino in molte famiglie è un appuntamento primario. Poi c’è anche l’offerta di un caffè al bar quando ci si incontra con gli amici e la tradizione del caffè sospeso.

Per quanto riguarda le caffettiere da usare a casa ci sono la napoletana, la moka e da qualche anno la macchina per l’espresso. Una tra le più complete è quella che macina i chicchi poco prima di azionarla per poi bere un buon espresso ricco di aromi. Ci sono in commercio anche vari tipi di miscele e diversi modi per comprarle. Dal caffè in grani passiamo per quello in polvere, ma anche in capsule o cialde.

Proprietà del caffè e l’uso corretto dell’acqua

Il caffè si può preparare in vari modi, quindi, e gustare anche lungo, ristretto, macchiato, americano o alla turca. Esistono anche i caffè aromatizzati, come quello al ginseng. Il caffè avrebbe un effetto stimolante per il sistema nervoso e favorirebbe anche la digestione. Gustarlo appieno è un piacere, eppure a volte sorgono dei dubbi che ora scioglieremo. Quando il barista ci presenta la tazza di caffè e il bicchiere d’acqua, accanto a noi c’è chi la beve prima e chi dopo. Sembrerebbe a discrezione il suo consumo, invece non è così. L’acqua ha una funzione ben precisa, prepara la bocca e le papille ad assaporare ed apprezzare appieno il gusto del caffè. Va bevuta, quindi, un po’ prima di sorseggiarlo. Berla dopo è corretto solo in un caso, quando il caffè presentava delle note di bruciato e quindi un sapore sgradevole.

Ecco perché bere l’acqua prima o dopo il caffè e come servirlo correttamente agli ospiti anche secondo il galateo

Dopo che abbiamo scelto in che modo preparare il caffè a casa e aver comprato una miscela di qualità, oltre che per noi abbiamo il piacere spesso di offrirlo ai nostri ospiti. Innanzitutto, è bene tenere ben pulita la caffettiera o la macchinetta per l’espresso. Poi sistemare piattini, tazze, zuccheriera e in caso un bricco del latte, tutti coordinati, su un vassoio. Il cucchiaino sarà posto sul lato destro del piattino così come il manico della tazzina.

Sarà il padrone o la padrona di casa a versare il caffè, a zuccherarlo con un cucchiaino apposito e servirlo poi agli ospiti ben caldo. Se si usa la macchina espresso, portarlo agli ospiti in più riprese. È importante servirlo ancora caldo. In aggiunta, bisogna dire che per il galateo il caffè dovrebbe essere servito e sorseggiato in salotto e non a tavola dopo il pranzo. Inoltre, sarebbe meglio mettere sul tavolino anche dei pasticcini e, soprattutto, dei cioccolatini da mangiare prima, per poi esaltare il gusto della bevanda.

Quindi, ecco perché bere l’acqua prima di prendere il caffè e quali regole seguire nel servirlo a casa.

