L’inverno non troppo freddo di quest’anno ha anticipato sensibilmente l’apparizione di ragni in giro per le nostre case. Se però alcuni li vedono come amici che aiutano a proteggere la casa da insetti e simili, altri non la pensano così. I più fissati con le pulizie, infatti, non possono proprio sopportare la loro presenza in giro per casa. Soprattutto perché la visione di ragni indica generalmente una forte presenza della loro principale fonte di cibo, cioè gli insetti. A questo punto non basterà solo tenere pulita la casa, ma dovremo anche usare qualche trucchetto per evitare l’invasione.

Un frutto dalle doti poco sfruttate

Un possibile rimedio naturale davvero interessante per tenere lontani i ragni è infatti l’utilizzo dell’ippocastano: un albero molto diffuso in Europa e usato spesso come ornamento nei viali. Nella lotta contro i ragni potremo allora far uso del frutto di questo albero e riporlo negli angoli della casa. Sebbene non ci siano prove scientifiche a sostenere questo rimedio della nonna, si ipotizza che l’odore di questa pianta aiuti ad allontanare i ragni.

Per massimizzare il suo effetto dovremo allora posizionarlo in un luogo della casa dove i ragni tendono spesso a fare la tana. Una volta fatto questo, basterà praticare un foro nel frutto o dividerlo a metà in modo da favorire la diffusione del suo odore. L’effetto sarà immediato e del tutto naturale, permettendoci così di dire addio, senza l’uso di prodotti chimici, a questi ospiti non desiderati.

Non molti sanno che bastano davvero pochi rimedi naturali per dire addio alle infestazioni di ragni in casa

Oltre a questo, potremmo poi anche utilizzare dei bastoncini di curcuma come repellente naturale contro i ragni. Sfruttando sempre i fortissimi odori, odiati da questi animali, potremo allora liberarci della loro presenza in casa e averla bella pulita senza grandi sforzi. Questo metodo potrebbe inoltre essere utile non solo per sbarazzarci dei ragni in casa, ma anche di altri insetti all’esterno. Potremmo allora usarlo in balcone, in terrazzo o negli stessi vasi delle piante, in modo da proteggerle da alcuni parassiti.

Se poi vogliamo essere sicuri di allontanare i ragni senza far loro del male, prepariamo una soluzione di acqua calda, sapone e qualche goccia di olio di neem. Spruzzando questo mix sulle piante e nelle zone interessate potremo vederne subito gli effetti. Ecco allora che sembra strano, ma non molti sanno che bastano davvero pochi rimedi come questi per liberare la nostra casa dai ragni.

Approfondimento

Niente più afidi e parassiti grazie a questo insetto amico dell’orto che dovremmo tutti attirare sulle nostre piante