Non si riesce a capire perché i vecchi metodi delle nonne siano ancora validi tutt’oggi. Sarà perché sono sperimentati da secoli e di origine naturale, di fatto oggi hanno ancora grande successo. Per questo motivo possiamo dare pensione anticipata agli ammorbidenti e largo spazio a quello efficace e profumato delle nonne.

Oggi l’industria chimica ha invaso i mercati con una grandissima quantità di prodotti. Sono specifici per diverse situazioni e ambienti della casa. Dai vetri ai pavimenti, dal forno a microonde alla lavastoviglie, c’è sempre il prodotto adatto.

È vero però che la maggior parte sono sintetici, mentre i prodotti delle nonne erano invece di origine naturale.

Perché i capi s’induriscono durante il lavaggio

Le nonne impiegavano un ammorbidente naturale che oggi potrebbe far invidia a tutti. Quando facevano il bucato a mano o in lavatrice, utilizzavano dell’aceto per il loro capi. Questo condimento ha delle proprietà veramente speciali per il bucato.

Se il capo s’indurisce durante il lavaggio è a causa d’un fattore ben preciso. L’acqua di lavaggio potrebbe essere calcarea o come si dice dura. Quest’acqua si rivela addirittura salutare come acqua da bere, ma non è l’ideale per la lavatrice e la lavastoviglie.

In lavatrice la sua durezza si trasmette agli indumenti. Così i capi, una volta asciutti, mancano di morbidezza e mostrano una certa ruvidità. Per questo motivo è necessario un prodotto ammorbidente.

Pensione anticipata agli ammorbidenti e largo spazio a quello efficace e profumato delle nonne

L’aceto è un ottimo anticalcare d’origine naturale e adatto per l’utilizzo in casa, come per vetri e superfici riflettenti. Basta metterne una tazza in lavatrice per vedere all’opera la sua azione anticalcare. Grazie all’azione dell’aceto i capi diventeranno morbidi e delicatamente profumati.

Ma il problema del calcare non è l’unico. Ci possono essere anche delle tracce di detersivo intrappolate nelle fibre degli indumenti. Infatti gli studi dicono che gli ammorbidenti moderni possono creare come delle sottilissime pellicole sulle fibre. Bloccano ancor più le tracce di sapone al loro interno e potrebbero rendere i capi meno respirabili.

L’aceto al contrario ha la capacità di dissolvere il sapone intrappolato nelle fibre in modo che il capo resti traspirante. Si potranno avere così dei capi che non creano muffe o cattivi odori a causa della putrefazione del sapone.

Inoltre per avere una gradevole profumazione, si potrà aggiungere all’aceto qualche goccia d’olio essenziale.

Si comprende bene perché le nostre nonne lo utilizzassero con fiducia durante il bucato e non solo.