La lotta al colesterolo cattivo, quello di tipo LDL, sembra essere arrivata a una svolta decisiva. Chi soffre di ipercolesterolemia presto potrebbe facilmente sconfiggere questa patologia grazie all’importante scoperta dell’efficacia di una medicina. Infatti gli scienziati hanno verificato con successo che bastano pochi grammi di questo farmaco per abbattere del 50% il colesterolo cattivo.

Il colesterolo cattivo è il primo fattore di pericolo per le patologie cardiovascolari, ovviamente se presente in quantità elevate nel nostro sangue. Non dimentichiamo che esistono due tipi di colesterolo, LDL e HDL. Quest’ultimo è quello buono e la sua presenza nel sangue è fondamentale. Quindi attenzione a non eliminare questa molecola dall’organismo che ci difende da Alzheimer e demenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il nuovo farmaco, recentemente testato con successo, promette di abbattere alla metà il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

Bastano pochi grammi di questo farmaco per abbattere del 50% il colesterolo cattivo

Di recente con uno studio è stata verificata l’efficacia di un farmaco in grado di ridurre drasticamente il livello di colesterolo LDL nel sangue. Sappiamo che chi ha patologie cardiovascolari, deve tenere sotto controllo i valori del colesterolo cattivo e non di quello totale. L’Inclisiran, questo il nome del farmaco, riesce ad abbassare proprio il livello della molecola LDL. L’aspetto eccezionale di questo farmaco è che raggiunge l’obiettivo di ridurre il colesterolo nel sangue con solamente due iniezioni all’anno.

L’Inclisiran è un long acting drugs, un farmaco a lunga durata, che ancora non è sul mercato ma che potrebbe arrivarci presto. Durante la sperimentazione ha ottenuto notevoli risultati in pazienti che soffrivano di aterosclerosi, indurimento e restringimento delle arterie più grandi.

Protagonisti della sperimentazione sono stati 300 pazienti a cui sono state fatte due iniezioni sottocutanee di 300 milligrammi ciascuna di Inclisiran. I medici hanno fatto le punture a distanza di 6 mesi l’una dall’altra. Una dopo 3 mesi dall’inizio della fase di sperimentazione e la seconda dopo 9 mesi. Dopo 15 mesi dall’inizio dello studio, i ricercatori hanno rilevato il dimezzamento del valore del colesterolo LDL nel sangue dei pazienti.

Il vantaggio di questo farmaco è che può essere utilizzato come ultima risorsa in caso scarsa efficacia delle altre terapie contro la ipercolesterolemia. Inoltre il paziente affronta un sacrificio limitato con solamente 2 iniezioni all’anno.

Approfondimento

Utilizzando questo condimento si contrasta il colesterolo e si abbassa la glicemia