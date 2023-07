Riducono la pesantezza delle gambe e attivano la circolazione questi golosi ghiaccioli proposti da Michela Coppa

Lo sai che un semplice ghiacciolo potrebbe aiutarti ad alleviare i dolori delle gambe e attivare la circolazione del sangue? La ricetta è proposta dalla conduttrice televisiva Michela Coppa, ed è davvero squisita. Il ghiacciolo si prepara in meno di 5 minuti ed è perfetto anche per contrastare il caldo. Scopri quali sono gli ingredienti

Quando le temperature salgono non è raro avere le gambe pesanti e i piedi gonfi. L’estate è una stagione meravigliosa, ma se soffri di problemi legati alla circolazione, con l’arrivo del caldo, questi disturbi potrebbero diventare più frequenti.

Questa condizione è determinata principalmente da una dilatazione dei vasi sanguigni che rallentano la circolazione. Ecco perché alla sera o già dal mattino, potresti ritrovarti con le gambe pesanti e doloranti.

Come prendersi cura delle gambe

Se questo problema non è legato ad una patologia grave, allora usa questi consigli per cercare di alleviare i fastidi.

È importante muoversi. L’attività fisica aiuta la circolazione. Anche una semplice passeggiata al parco potrebbe aiutarti.

Se passi la maggior parte della giornata ferma ed in piedi, allora cerca, di tanto in tanto, di sollevarti sulle punte. Al contrario, se rimani per lungo tempo seduta, utilizza una pedana poggiapiedi. Anche certe posture potrebbero aggravare la situazione, oltre a far aumentare la cellulite su gambe e glutei.

I ghiaccioli che riducono la pesantezza delle gambe e attivano la circolazione

L’alimentazione, poi, gioca un ruolo davvero fondamentale. Meglio mangiare alimenti drenanti come il sedano, il cetriolo, i mirtilli, il finocchio ecc. Ricordati di ridurre o eliminare il sale, perché potrebbe peggiorare la ritenzione idrica. Meglio sostituirlo con le spezie o delle erbe aromatiche.

Ma sai che anche un ghiacciolo potrebbe aiutarti a ridurre i fastidi alle gambe? Lo puoi preparare in casa e in pochissimi minuti, utilizzando la ricetta di Michela Coppa.

Conduttrice televisiva, showgirl, ex modella e blogger. Michela condivide con i follower il suo stile di vita sano, la passione per la cucina e molte ricette healthy.

Ma vediamo quali sono gli ingredienti per preparare questi ghiaccioli molto utili in estate.

Ecco cosa serve:

1 cetriolo;

metà finocchio;

70 g di mirtilli;

acqua q.b.;

cannella q.b. (facoltativa)

Riducono la pesantezza delle gambe e attivano la circolazione questi ghiaccioli facilissimi da preparare.

Devi solo mettere tutti gli ingredienti in un mixer da cucina con un pochino di acqua e frullare. Versa il composto ottenuto negli appositi stampini, facili da trovare in commercio. Basterà una notte in congelatore e i ghiaccioli saranno pronti.

Perfetti per le gambe ma anche per contrastare il caldo.

Qualche altro utile consiglio

Per ridurre il dolore alle gambe, è necessario indossare delle scarpe adatte, evitando di mettere, per molte ore, quelle con il tacco alto.

Inoltre, pratica dei massaggi alle gambe e ai piedi per riattivare la circolazione e ridurre il gonfiore. Dormi con i piedi leggermente sollevati e ricordati di rimanere idratata e bere almeno 2 litri di acqua al giorno.