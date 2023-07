3 posture abituali che peggiorano la cellulite su gambe e glutei: commetti anche tu questi gravi errori?

Vuoi prevenire o combattere la cellulite? Hai provato molti rimedi senza risultati? Ecco gli errori che probabilmente stai commettendo. Scopri quali sono le posizioni sbagliate che ogni giorno assumi e che potrebbero aggravare il problema.

Come cercare di contrastare gli inestetismi della cellulite è una delle domande che la maggior parte delle donne si pone in vista della prova costume. Infatti, questo problema essenzialmente femminile, non risparmia quasi nessuna.

Parliamo di una condizione che si manifesta con la presenza di grumi e fossette sulla superficie cutanea, soprattutto nelle zone delle cosce, dell’addome, dei glutei e dei fianchi.

La pelle a buccia d’arancia non sempre dipende dal peso in eccesso. Infatti, di cellulite, possono soffrire anche le donne molto magre.

Non scordare le buone abitudini

L’aumento delle cellule adipose e della ritenzione idrica possono dipendere da vari fattori. Prima di intervenire è necessario capire quali sono le cause. Un problema ormonale o vascolare, una predisposizione genetica, delle cattive abitudini alimentari e una vita stressante o troppo sedentaria.

Combattere la cellulite non è per niente facile e soprattutto non è un’operazione veloce.

Per ottenere dei risultati devi innanzitutto curare l’alimentazione. Una dieta sana potrebbe di certo aiutarti. Dovresti ridurre i grassi, gli zuccheri e anche il sale che favorisce la ritenzione idrica. Al posto del sale potresti usare delle fantastiche erbe aromatiche.

Introduci nella tua alimentazione dei cibi altamente depurativi come cetrioli, finocchi, frutti di bosco, asparagi, ecc.

Anche bere almeno 2 litri di acqua al giorno potrebbe aiutarti a prevenire il problema.

Non dimenticare di fare sport. Un allenamento brucia grassi sarebbe perfetto. Ad esempio, puoi seguire il programma di fitness preferito da Maria De Filippi.

Ricorda anche, che gli indumenti stretti e i tacchi alti, ostacolerebbero il corretto funzionamento della circolazione.

3 posture abituali che peggiorano la cellulite: non fare questi errori

Ma lo sai che anche alcune posizioni che assumi ogni giorno potrebbero peggiorale o causare la cellulite?

Vediamo quali sono.

Accavallare le gambe è la prima posizione errata. La maggior parte delle donne assume questa postura anche per comodità. Ma accavallate le gambe per molto tempo potrebbe aumentare i gonfiori e i ristagni di liquidi.

Un altro errore tipico e che fai senza accorgetene è quello di sederti sulla punta della sedia o scivolare in avanti. È una posizione che spesso ti fa stare comoda ma che potrebbe compromettere la circolazione.

Meglio mettere una pedana sotto alla scrivania per poggiare e sollevare i piedi.

Ma la comparsa degli odiosi cuscinetti potrebbe dipendere anche dalla posizione della schiena. Una schiena curva ostacolerebbe la circolazione. Oltre naturalmente a provocare dei problemi alla colonna vertebrale.

Ecco, quindi, le 3 posture abituali che peggiorano la cellulite e che possono provocarti dei problemi. E se durante la giornata passi molto tempo seduta, cerca di alzarti più volte. Anche solo per pochi minuti.