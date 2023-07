Tra i peggiori di giornata ritroviamo azioni che stentano da inizio anno: cosa fare?

Quinta seduta al rialzo per il Ftse Mib che potrebbe chiudere la settimana con la migliore performance da quattro mesi a questa parte. Nonostante l’euforia, però, tra i peggiori di giornata ritroviamo azioni che stentano da inizio anno. Stiamo parlando di titoli azionari come Diasorin, CNH Industrial e altri ancora. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile per questi due titoli azionari?

Tra i peggiori di giornata ritroviamo azioni che stentano da inizio anno, ma nessuna è come Diasorin: le indicazioni dell’analisi grafica

l titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 13 luglio a quota 94,36 €, in ribasso dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Per il peggiore titolo da inizio anno tra le Blue Chip del Ftse Mib con un ribasso di oltre il 26%, le tendenza in corso è ribassista. Tuttavia, potrebbe avere trovato un valido supporto in area 90,89 €. Lo scenario ribassista al completo, poi, è mostrato in figura.

Visto l’andamento delle ultime settimane, i rialzisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere superiori a 95,04 €.

Di fatto, quindi, le quotazioni si stanno muovendo in una fase laterale molto stretta che potrebbe preludere a un forte movimento direzionale.

Le azioni CNH Industrial si trovano su livelli chiave: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 13 luglio in ribasso dell’1,04% rispetto alla seduta precedente a quota 13,37 €.

Per l’ennesima volta negli ultimi 3 mesi, le quotazioni si trovano a contatto con la forte area di resistenza a 13,391 €. Questo livello, infatti, altre volte in passato ha frenato l’ascesa di un titolo che da inizio anno è tra i peggiori con un ribasso di circa il 10%.

Il superamento di area 13,391 € prima e di area 13,975, poi, potrebbe favorire lo sviluppo rialzista secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 13,029 €.

