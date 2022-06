La pancia è la parte del corpo più difficile da eliminare. Tuttavia, con l’aiuto di uno specialista non è impossibile. Certo, ci vorrà costanza e dedizione per raggiungere la cosiddetta pancia piatta. Se abbiamo il desiderio di avere un fisico scolpito, la prima cosa da fare sarà quella di correggere la nostra alimentazione. Bandite bevande zuccherate, alcol e alimenti ricchi di grassi e zuccheri. Affidiamoci ad un buon nutrizionista per avere una dieta personalizzata, basata sulle nostre esigenze.

In ogni caso, esistono molte tecniche che permettono di raggiungere la pancia più piatta. Si tratta di sfidare noi stessi, attraverso delle buone abitudini che ci permetteranno di accelerare il percorso verso i nostri obiettivi. Per dimagrire possono essere utili degli esercizi. Tutto quello che comprende l’attività fisica ha degli effetti positivi sul nostro corpo, nonché sulla mente. Gli esercizi che mirano a far dimagrire e ad avere la pancia più piatta permetterebbero di bruciare circa 200 calorie, se fatti bene. Non si tratta di esercizi di difficile esecuzione, ma di attività efficaci da fare comodamente a casa, senza l’utilizzo di strumenti.

Il circuito brucia grassi

Riduciamo la pancia e aumentiamo la massa muscolare con questo circuito brucia grassi e calorie in 2 minuti e mezzo. Saranno utili, infatti, solo pochissimi minuti per sentirci più in forma e per essere soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Bruciare 200 calorie è una bella sfida che, però, potrebbe permetterci di andare in deficit calorico e, quindi, dimagrire. Il segreto è quello di non fermarsi durante gli esercizi. Maggiore sarà la resistenza, maggiore sarà il riscaldamento del corpo e, di conseguenza, bruceremo più calorie. Inoltre, maggiore sarà anche il battito cardiaco.

Riduciamo la pancia e aumentiamo la massa muscolare con questi esercizi che brucerebbero 200 calorie in quasi 3 minuti

Il circuito brucia grassi è composto da esercizi di 30 secondi ciascuno, per un totale di 2 minuti e mezzo. Riscaldiamo il corpo con il primo esercizio, ossia lo skip alto. In posizione eretta, divarichiamo leggermente le gambe e pieghiamo i gomiti. Solleviamo il ginocchio destro e poi quello sinistro, alternando le braccia. Il secondo esercizio è lo standing side crunch, che si esegue mettendo le mani dietro la testa e sollevando il ginocchio lateralmente, toccandolo con il gomito. Ricordiamo di alternare le gambe.

Il terzo esercizio è lo jumping jack, molto efficace per aumentare il battito. In posizione eretta, con le gambe unite e le braccia lungo i fianchi, solleviamo queste ultime verso l’alto e, in contemporanea, apriamo le gambe, saltellando. Il quarto esercizio si chiama half burpees, efficace per aumentare la massa muscolare. Si parte, poggiando entrambe le mani sul tappetino, con le ginocchia piegate e unite e i talloni piantati per terra. Alziamoci con un salto, mantenendo le braccia entrambe sollevate verso l’alto. L’ultimo esercizio è il plank side walk. Differisce dal plank classico nella posizione. In questa versione, le braccia devono essere incrociate, avendo cura di posizionare le mani più vicine possibile. Le gambe, invece, devono essere divaricate.

Lettura consigliata

Per dimagrire i fianchi anche in menopausa sarebbero necessari 3 esercizi da fare comodamente a casa senza pesi