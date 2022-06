La dieta non basta per raggiungere una linea ottimale. Sappiamo infatti che il consumo di calorie è fondamentale per ottenere buoni risultati e consentire un giusto equilibrio. Capita però di non aver voglia di andare in palestra o di non sentirsi pronti per una corsa quotidiana. Allora vediamo insieme delle alternative brucia calorie che non abbiamo mai preso in considerazione ma che potrebbero dare dei risultati.

Per bruciare calorie velocemente in casa e fuori senza fare sport e fatica basterebbero queste attività impensabili

Sentirsi in forma ed avere un aspetto gradevole ci fa affrontare le giornate nel modo migliore. Iniziamo quindi con lo scegliere delle abitudini alimentari che si possano seguire nel lungo periodo e che quindi non siano eccessivamente restrittive. Il secondo step è quello di organizzare la nostra giornata.

Le attività quotidiane sono delle formidabili alleate della linea. Saranno i MET a indicarci quanto consumiamo durante il giorno. Si tratta di un indicatore fisiologico che aiuta a calcolare il dispendio energetico in base al tipo di attività svolta.

Le attività più leggere conteranno al massimo 3 MET. Quelle di intensità moderata potranno arrivare fino a 6 MET. Le attività intense andranno oltre questo limite.

Il consumo calorico si misurerà quindi con una semplice formula. Si dovranno moltiplicare i MET per il peso corporeo espresso in chilogrammi per la durata dell’attività. Ad esempio, se una persona di 70 chili svolge un’attività leggera per mezz’ora il calcolo sarà: 3x70x0,5= 105 calorie.

Quali attività possono farci dimagrire

Gli abbracci migliorano l’umore e alleviano depressione e ansia. È bene sapere che fanno anche consumare calorie. L’abbraccio conta 1 MET. Quindi 10 minuti di abbracci per una persona di 70 chilogrammi porteranno a consumare circa 12 calorie.

Non dobbiamo essere tristi quando puliamo i pavimenti. Accendiamo un po’ di musica e passiamo aspirapolvere e straccio pensando che stiamo facendo del bene alla nostra silhouette. Si tratta di attività che valgono 3,8 MET. Allora un’ora di questa attività ci farà consumare circa 266 calorie. Facendolo per 3 volte a settimana il nostro dispendio energetico salirà a quasi 800 calorie.

Se abbiamo un giardino o un orto da curare, potremo considerare un consumo di 4 MET. Un paio d’ore dedicate al verde per due volte a settimana ci faranno bruciare fino a 1.200 calorie settimanali.

Ma anche farsi belli fa dimagrire. Dal parrucchiere o dall’estetista si consuma 1 MET. Considerando 6 ore settimanali dedicate alla cura di noi stessi potremo mettere in conto altre 420 calorie bruciate.

Soltanto con queste attività che abbiamo considerato arriveremmo a consumare circa 2.500 calorie a settimana. Se ci aggiungessimo un po’ di shopping da fare almeno un paio di volte a settimana per un paio d’ore bruceremmo altre mille calorie. Insomma, per bruciare calorie velocemente in casa e fuori basta riempire le nostre giornate di cose da fare.

