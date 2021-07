Sempre più studi si concentrano sull’impatto dell’alimentazione sulla nostra salute. Come molti già sanno, infatti ci sono cibi che se consumati spesso e per lunghi periodi possono portarci delle patologie.

Mangiare sano è dunque fondamentale per vivere una vita sana e lunga. Sappiamo inoltre che le malattie cardiovascolari possono insorgere più facilmente con l’avanzare dell’età. Per questi motivi, dobbiamo fare ancora più attenzione e cercare di preservare il nostro organismo.

Oggi la Redazione vuole spiegare come un semplice ortaggio di stagione possa preservare la salute del cuore e ridurre il colesterolo.

Riduciamo il colesterolo e proteggiamo il cuore grazie a quest’amatissimo ortaggio di stagione

Uno studio condotto nel 2020 da un team di scienziati e pubblicato sulla Scientific Research Publishing ha studiato gli effetti delle zucchine sul nostro organismo.

Nello specifico, lo studio ha preso in esame 30 topi alimentati con diete diverse. L’obiettivo era dimostrare che le zucchine fresche sono in grado di prevenire le malattie cardiache e ridurre il colesterolo LDL.

Questi 30 topi sono stati divisi in sottogruppi. La dieta somministrata ad uno di questi sottogruppi prevedeva una porzione di zucchine.

Lo studio ha dimostrato che i soggetti alimentati con le zucchine, alla fine del trattamento, presentavano livelli più bassi di colesterolo LDL e totale.

Inoltre, lo studio dimostra che il consumo di zucchine porta ad una perdita di peso e riduce quindi il rischio di malattie cardiovascolari.

Le zucchine

Riduciamo il colesterolo e proteggiamo il cuore grazie a quest’amatissimo ortaggio di stagione. Come abbiamo visto, lo studio prende in esame le zucchine fresche.

Dobbiamo sapere però che quest’ortaggio di stagione ci regala moltissimi nutrienti e poche calorie. Le zucchine contengono meno di 20 calorie ogni 100 grammi di prodotto e sono una fonte inesauribile di vitamine e minerali. Infatti, esse sono particolarmente indicate nelle diete ipocaloriche, sono facilmente digeribili e costano poco.

Le zucchine contengono alte percentuali di potassio. Proprio questo minerale è fondamentale per la salute del cuore e per regolare la pressione sanguigna. Inoltre, le zucchine sono prive di colesterolo e di grassi e questi aspetti le rendono tra le verdure migliori da consumare.

Infine, le vitamine A e C che contengono gli conferiscono un’azione antinfiammatoria, in particolare per le vie urinarie.

