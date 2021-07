Tra i frutti più amati di questa stagione ci sono i frutti di bosco. Oggi la Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori che uno di questi possiede delle proprietà straordinarie per il nostro corpo.

Infatti, questo piccolo frutto è in grado di abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi e di contrastare i radicali liberi. Spieghiamo nello specifico di che frutto si tratta e come agisce sul nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Questo deliziosissimo frutto di stagione combatte colesterolo e trigliceridi alti e rallenta l’invecchiamento cellulare

Lo sostiene uno studio condotto da un team di ricercatori del National Center for Biotechnology Information. Pare infatti che il nettare delle more sia in grado di ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

I ricercatori hanno condotto lo studio su criceti in condizione di ipercolesterolemia. Questi criceti sono stati divisi in 3 gruppi. Oltre alla classica dieta, a uno di questi 3 gruppi sono stati somministrati 5 millilitri di nettare di mora in più.

Ai criceti di quest’ultimo gruppo, il nettare di mora ha ridotto i livelli di trigliceridi e colesterolo totale e LDL.

Inoltre, le more sono dei potenti antiossidanti naturali. Questa caratteristica permette di contrastare l’azione dei radicali liberi proteggendo le nostre cellule dall’invecchiamento.

Le more

Questo deliziosissimo frutto di stagione combatte colesterolo e trigliceridi alti e rallenta l’invecchiamento cellulare. Abbiamo parlato della straordinaria capacità delle more di agire contro radicali liberi, colesterolo e trigliceridi, ma le sue proprietà non finiscono qui.

Questo frutto è ipocalorico, infatti possiede poco più di 40 calorie per 100 grammi di prodotto. Inoltre, sono ricche di vitamina C ed è proprio questa la caratteristica che rende le more degli straordinari antiossidanti. La vitamina A che possiede contribuisce a proteggere le cellule, mentre le vitamine E e K sono in grado di proteggere pelle e ossa.

Inoltre, le more sono ricche di acido folico e proprio per questo motivo sono raccomandate alle donne in gravidanza.

Infine, le more sono una miniera di sali minerali e fibre insolubili e solubili. Tra i minerali citiamo il potassio che rende le more un frutto diuretico e con proprietà depurative dell’organismo. Tra le fibre solubili citiamo invece la pectina che collabora nel ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Approfondimento

Sembra incredibile ma basta una porzione di questi legumi per ridurre il colesterolo