Per la nostra salute, fisica e mentale, è fondamentale mantenere un’alimentazione varia ed equilibrata, lo sentiamo dire continuamente.

Tramite questa, è necessario assumere quotidianamente tutti i nutrienti di cui necessitiamo, preferendo possibilmente frutta e verdura di stagione ma anche il pesce.

In questo periodo dobbiamo difenderci da raffreddori e malanni di stagione per cui per rafforzare il sistema immunitario potrebbe essere utile questo frutto ricco di vitamina C.

Per quanto riguarda le vitamine, sono essenziali per l’organismo ed ognuna di esse ha un ruolo differente, quindi, una loro mancanza potrebbe avere effetti negativi.

Il pesce è ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo ed ogni tipologia ha delle caratteristiche differenti.

Nel caso avessimo delle problematiche di salute dovremo fare attenzione al consumo eccessivo di questo delizioso pesce perché ricco di sodio e colesterolo.

Il pesce spada, sempre disponibile sui banchi del pesce, è molto salutare poiché contiene proteine per 16,9 g su 100 di prodotto e poche calorie.

Infatti, è ottimo per chi è a dieta poiché contiene solo 109 Kcal per 100 grammi di pesce ed è davvero di facile preparazione.

Questa tipologia di pesce ci fornisce sali minerali e vitamine A e B12 che sono fondamentali per mantenerci in salute.

La vitamina A è un prezioso alleato per gli occhi, una sua mancanza può infatti causare problemi alla vista.

La vitamina B12 ha un ruolo fondamentale nell’organismo in quanto partecipa alla formazione dei globuli rossi e una sua mancanza potrebbe causare disturbi del sistema nervoso.

Nel caso avessimo problemi di pressione questo sensazionale succo potrebbe essere utile per abbassare la pressione alta e ottenere incredibili benefici oltre ad essere delizioso.

Facciamo il pieno di vitamine con questo pesce gustoso che molti sottovalutano ma che si presta a diverse preparazioni che anche i più piccini adoreranno.

Prepariamo una deliziosa ricetta

Possiamo cucinare questo alimento leggerissimo in diversi modi sfiziosi, per esempio creando delle semplicissime polpette di pesce spada.

Per prima cosa tagliamo a cubetti 500 grammi di pesce spada, dopo aver eliminato la pelle e l’osso che troviamo al suo interno.

In una ciotola a parte grattugiamo 1 spicchio d’aglio e la scorza di un limone che renderanno più gustosa la ricetta del nostro pesce.

Procediamo inumidendo con acqua 200 grammi di mollica di pane e aggiungendolo alla ciotola insieme a del prezzemolo.

Per concludere aggiungiamo ancora un uovo, 50 grammi di pecorino grattugiato e impastiamo il tutto per bene.

Inoltre, per chi non lo sapesse basta questo incredibile e semplice trucco per riconoscere se l’uovo è marcio , ci vorranno solo pochi minuti.

Dovremo ottenere un composto omogeneo impastando fino a formare delle vere e proprie polpette.

In un contenitore a parte, prepariamo del pangrattato e intanto accendiamo il fuoco, facendo scaldare la padella con un filo d’olio.

Passiamo le polpette preparate nel pangrattato e procediamo cuocendole finché avranno ottenuto una colorazione dorata.

Infine, dovremo solo scolarle e posizionale su della carta assorbente, dopodiché saranno pronte per essere gustate.