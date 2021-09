Quando parliamo di salute, è importante sottolineare l’importanza di mantenere un’alimentazione equilibrata ed un’attività fisica adeguata, è importante anche dal punto di vista mentale.

La prevenzione è sempre importante, infatti, è consigliato effettuare delle analisi del sangue annuali per verificare che i valori siano tutti corretti.

Il colesterolo è una sostanza fondamentale presente nel nostro sangue e viene principalmente prodotto nel fegato, il resto proviene direttamente dal cibo che consumiamo giornalmente.

Per questo l’alimentazione va controllata tramite piccoli accorgimenti, per esempio è bene sapere che questo è l’olio perfetto per abbassare colesterolo cattivo e trigliceridi.

Se il contenuto di colesterolo nel sangue è troppo elevato, questo si deposita sulle pareti dei vasi sanguigni rischiando di causare un indurimento delle arterie.

Questo mette a rischio la nostra salute e comporta un aumento delle probabilità di manifestare disturbi della circolazione locale, infarto miocardico oppure ictus.

Per abbassare il colesterolo e ridurre i grassi nel sangue basta questa straordinaria bevanda

Questa bevanda, originaria dell’India settentrionale e della Cina meridionale, è ricca di potenti antiossidanti ed ha un sapore delizioso.

Parliamo del tè verde, da tempo oggetto di ricerche scientifiche per i suoi possibili effetti benefici contro alcune malattie cardiovascolari e forme di cancro.

Inoltre, è bene sapere che tra le proprietà di questa bevanda figurano il miglioramento del metabolismo ed il rafforzamento del sistema immunitario.

Bere una tazza di tè al giorno, quindi, è un’ottima abitudine che può portare diversi benefici all’organismo.

La ragione per cui il tè verde risulta tanto benefico per il nostro organismo è la quantità molto elevata di polifenoli che contiene.

Questa bevanda è perfetta da gustare sia calda, durante le giornate fredde, che fredda durante le stagioni più calde.

Il tè verde si ottiene grazie ad una lavorazione che permette di conservare nelle foglie del tè una grande quantità di sostanze benefiche.

Per abbassare il colesterolo e ridurre i grassi nel sangue basta questa straordinaria bevanda dal gusto fresco e leggermente amaro.

Consigli e controindicazioni

È consigliato bere il tè verde durante la giornata, evitando la sera, perché la teina può avere effetti eccitanti sul corpo, disturbando il sonno.

Si consiglia di non somministrarlo ai bambini proprio a causa del suo importante contenuto di caffeina.

Questa bevanda può influire sul funzionamento della tiroide, quindi, in caso di problemi di salute o terapie in corso, è consigliato rivolgersi al proprio medico.

