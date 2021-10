“Scusi ma qual è la pasta che non fa ingrassare?”. Potrebbe sembrare una domanda ingenua, eppure per esperienza personale ce la siamo sentita fare un’infinità di volte. Può infatti capitare a tutti noi almeno una volta nella vita di dover fare i conti con la bilancia. E una delle prime vittime sacrificali è proprio la pasta. Cosa che per noi italiani equivale praticamente alla fucilazione immediata. Eppure, senza rinunciare al piacere della pasta ecco 3 alternative light poco conosciute ma gustose. La risposta alla domanda iniziale, giusto per non lasciare in sospeso i nostri Lettori c’è ed è la pasta integrale. Con un basso indice glicemico e soprattutto grazie alla sua ricchezza di fibre sazia e permette di avviare prima e meglio il metabolismo. Ma non è la sola variante che potremmo portare in tavola come vedremo in questo articolo della nostra Redazione.

Una delle alleate della linea e della salute

Potremmo veramente definire la pasta al farro come una vera e propria alleata della nostra linea e della nostra salute. Una volta praticamente introvabile, questo tipo di pasta sta sempre più scalando la vetta delle classifiche di gradimento. Consigliata anche dai nutrizionisti per la sua alta digeribilità, per la ricchezza di vitamine e minerali. Ma, attenzione anche a una cosa molto importante e un po’ meno conosciuta di questa pasta. Oltre a essere povera di grassi con un apporto calorico molto limitato, possiede un elevato contenuto di proteine rispetto agli altri tipi di pasta. Consigliatissima anche per chi soffre di stitichezza.

Senza rinunciare al piacere della pasta ecco 3 alternative light poco conosciute ma gustose

Presentatasi sul mercato qualche anno fa come variante per diabetici e celiaci, la pasta di konjac è oggi inserita tra le varianti più interessanti. Un po’ come la pasta al farro che abbiamo visto sopra è consigliata anche per coloro che soffrono di intestino pigro. Anche questo tipo di pasta che tra le sue caratteristiche possiede anche quella di non scuocersi è davvero ricca di fibre e minerali. Tanto che nella sua madre patria Oriente è considerata anche un piatto che dona energia. Possiamo trovarla in supermercati e ipermercati che abbiano le corsie degli alimentari etnici e dietetici. Ma anche nei negozi biologici e online. Senza grassi, zuccheri e glutine questa pasta si colloca però in una fascia di mercato dal prezzo abbastanza elevato.

