Molti li conoscono come biscotti di Prato, dalla città da cui sembrerebbero avere origine. Quello che molti possono non sapere è che possiamo prepararli anche con gli avanzi della Pasqua. Il cioccolato delle uova è davvero preziosissimo in pasticceria. Può trattarsi di cioccolato al latte, bianco, fondente e con il riso soffiato. In ogni caso, il cioccolato avanzato è un’ottima risorsa con cui preparare torte morbide, salami al cioccolato, biscotti o ciambelloni. Ma con la cioccolata avanzata possiamo preparare anche un dolce tradizionale toscano veramente invitante. Si tratta dei cantucci, ma anziché usare le mandorle, possiamo prepararne una versione con il cioccolato per abbattere gli sprechi. Molte ricette prevedono l’utilizzo dell’ammoniaca per dolci, ma questa variante utilizza il classico lievito.

Gli ingredienti necessari per questo riciclo in cucina

Ricicliamo il cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua per preparare degli ottimi cantucci, utilizzando:

3 uova medie;

200 grammi di zucchero;

16 grammi di lievito per dolci;

480 grammi di farina 00;

100 grammi di cioccolato avanzato.

I passaggi iniziali della preparazione

Bisognerà iniziare rompendo le uova in una ciotola e aggiungendo il lievito e lo zucchero. In questa fase è preferibile utilizzare le mani per amalgamare l’impasto. Aggiungere anche la farina poco per volta, continuando ad amalgamare l’impasto. Solo quando avremo incorporato metà della farina, unire il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua, precedentemente tritato finemente. Quindi, aggiungere l’altra metà della farina. Ricicliamo il cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua preparando la ricetta di quest’apprezzatissimo dolce della tradizione toscana

Per preparare questi cantucci, lavorare l’impasto su un piano di lavoro, preferibilmente in legno e ben infarinato. L’impasto sarà pronto non appena non risulterà più troppo colloso. Prelevare un po’ d’impasto per realizzare come dei filoncini. A questo punto, posizionarli su una teglia foderata da carta forno, ben distanti fra loro. Infornare a 170 gradi in forno preriscaldato e ventilato. Occorreranno circa 20 o 25 minuti di cottura totale. Se il forno è statico, bisognerà innalzare la temperatura a 180 gradi. Quando saranno cotti, sfornarli e affettarli con un coltello a lama liscia. Lo spessore ideale è di massimo 2 centimetri e bisognerà affettarli ancora caldi.

E se questo è un possibile modo di usare il cioccolato avanzato delle uova, con la loro carta colorata si possono realizzare tante idee creative.

