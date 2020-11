Il caffè, un gustoso momento di pausa da assaporare da soli o in compagnia. Per molti rinunciare al caffè è come un sacrilegio. Tuttavia, nell’era del consumismo sarebbe opportuno anche soffermarsi sui consumi, sulle spese e sul risparmio possibile sul caffè. In che modo? Diverse sono le idee messe in campo per riciclare cialde e capsule già utilizzate. In “Guida pratica su dove e come buttare le cialde e le capsule del caffè”, ad esempio, il Team di ProiezionidiBorsa si è occupato di come smaltire i materiali con cui sono composti i caffè. In questo articolo, invece, alcuni consigli “green” per riciclare in modo simpatico le capsule usate.

Riciclare vecchie capsule del caffè per creare addobbi natalizi con 3 idee furbe che stanno spopolando sul web. Idee da copiare

Sono numerose le creazioni che si possono realizzare riciclando le capsule del caffè. Tra le tante idee furbe che fanno bene all’ambiente e alle tasche, ecco quelle da provare.

a) Decorazioni albero di Natale.

Tra le più semplici ma d’effetto, le decorazioni da inserire come addobbi sull’albero di Natale. Realizzarle è facilissimo, giacché la forma delle capsule è già molto simile ad una campana. Dunque, bisogna svuotare le capsule, eliminare il caffè, lavarle e asciugarle con cura. Forare la parte superiore della capsula e inserire in ognuna le lucine, quelle piccole, che generalmente si usano per dar luce all’albero e voilà delle raffinate decorazioni luminose pronte in pochi minuti.

b) Ghirlande natalizie.

Un grande classico come la ghirlanda natalizia da appendere sulla porta di ingresso può essere realizzato con un gomitolo di fil di ferro e le capsule da riciclare, ovviamente. Modellare il fil di ferro creando un cerchio. Praticare uno foro nella parte alta delle capsule e inserirle ad una ad una lungo il fil di ferro. Applicare dei nastrini rossi e qualche rametto di vischio ed il gioco è fatto.

c) Angioletti.

Dall’aspetto dolce e soave, altra creazione da provare è quella degli angioletti. Basteranno due capsule per creare il corpo e il cappello dell’angioletto, un tubetto di colla, un gomitolo di lana per i capelli, una pallina di polistirolo per la testa e un pennarello per disegnare gli occhi, il naso e la bocca dell’angelo. Riciclare non sarà mai stato così divertente. Ed ecco come riciclare vecchie capsule del caffè per creare addobbi natalizi con 3 idee furbe che stanno spopolando sul web. Queste sono solo alcune delle creazioni per le festività natalizie. Basterà fare un giro sul web per scovare quelle preferite da ricreare con la partecipazione dei più piccini.