Ricette semplici e veloci per cucinare la zucca al forno e come conservarla

Ci accorgiamo che è autunno quando i banchi ortofrutticoli sono colmi di zucche, un ortaggio che diventa spesso il protagonista delle nostre tavole, specie a ridosso della festa di Halloween. Il suo gusto, così dolce e delicato, piace a molti e si abbina benissimo a tanti altri ingredienti, con la carne e con il pesce. Possiamo trasformarlo in un piatto unico, un contorno, un primo con la pasta, o senza, ed anche un secondo. In più non sono necessarie ore di cottura, anzi, ci vogliono pochi minuti per preparare la zucca in tantissimi modi.

Proprietà e possibili benefici

Nonostante la zucca gialla sia disponibile a partire da metà estate, la raccolta solitamente si effettua a settembre e fino alle prime gelate. È un alimento particolarmente leggero, conta circa 18 calorie per 100 g di prodotto, ed è ricco di sali minerali, come il potassio. Contiene una notevole quantità di vitamine, la A, B, C, ed E, che proteggerebbero vista e pelle, servirebbero per il metabolismo e le difese immunitarie. Quest’ortaggio antiossidante, inoltre, sembrerebbe favorire il buon sonno e la salute cardiovascolare.

Ricette semplici e veloci per cucinare la zucca con piatti originali

Preparare una pietanza sfiziosa non è poi così complicato, di certo la soluzione più veloce e facile sarebbe quella di fare una vellutata con l’aggiunta anche di altri ortaggi. Se abbiamo voglia di proporre per pranzo o cena un piatto unico appetitoso, potremmo fare una cotoletta pronta in 10 minuti. Tagliamo delle fette di zucca con uno spessore di circa 1,5 cm, tritiamo delle foglie di menta e delle noci da mescolare al pangrattato. Passiamo la zucca prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato arricchito, aggiungiamo il sale e mettiamo in forno con un filo d’olio a 180 gradi per 15 minuti circa. In alternativa, cuciniamo le fette in padella con poco olio o anche in friggitrice.

Tra le ricette semplici e veloci per cucinare la zucca in padella o al forno, potremmo scegliere quella dei cubetti saporiti. Basterà mettere in una teglia la zucca a dadini, uno spicchio d’aglio, rosmarino, olive nere, olio, sale, pepe. Inforniamo a 180 gradi per 10 minuti, poi serviamo con dei crostini di pane integrale abbrustoliti. Infine, per i golosi, prepariamo un pasto unico ricco usando delle fette di zucca per fare delle “finte” lasagne. Farciamo con gorgonzola, parmigiano e mozzarella e aggiungiamo del brodo per cuocere meglio la zucca in forno, per 10 o 15 minuti a 190 gradi.

Cruda o cotta in frigo o freezer

Se ne acquistassimo in grandi quantità, o ci regalassero una grossa zucca, dovremmo conservarla al meglio per evitare sprechi. Potremmo addirittura fare la scorta di polpa per tutto l’inverno. Qualora dovessimo utilizzarla entro tre giorni, dovremo metterla in frigorifero, avvolta nella pellicola. Potremo conservarla, cruda o cotta, per sei mesi in freezer, tagliata a cubetti, decorticata e priva di semi e filamenti, riposta dentro i sacchetti alimentari. Se abbiamo del tempo facciamo delle golose e facili conserve, come la zucca sott’olio, in agrodolce o una deliziosa marmellata con lo zenzero.

