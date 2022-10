Attenzione alla truffa delle false telefonate Enel e come rimediare

La bolletta della luce è raddoppiata. Per non parlare della bolletta del gas, altissima. Un costo diventato insostenibile per molti che, ad esempio, faticano a rispettare il budget mensile di una famiglia di quattro persone. Anche una spesa settimanale economica con 50 euro sta diventando quasi impossibile per tanti. Ecco perché, se non sappiamo come aumentare lo stipendio e la pensione, abbiamo solo una alternativa. Ovvero, risparmiare. Infatti, molti usano i consigli della nonna per imparare come risparmiare sulla spesa dei detersivi, ad esempio.

Come risparmiare energia elettrica con dei semplici trucchi è importante saperlo

Tornando alle nostre bollette della luce, riuscire a risparmiare sul conto finale non è impossibile. Dipende anche da noi. Ad esempio, ci sono dei trucchi per risparmiare sulla bolletta della luce ottenendo un bucato morbido e profumato. Spegnere le luci è fondamentale. Così come sapere gli elettrodomestici in stand by quanto incidono sulla bolletta. In modo da spegnerli se non utilizzati, in particolare di notte. Sembra banale, ma fare la doccia, invece del bagno, è un’altra risorsa di risparmio. Così come utilizzare delle lampadine che comportino un basso consumo energico. Tante piccole gocce che, però, formano l’oceano del risparmio.

Se riceviamo delle telefonate sospette Enel da chi si finge un loro dipendente dobbiamo stare attenti

Insomma, gli italiani vogliono risparmiare sulle bollette. E, proprio per questo, i malviventi e i truffatori hanno pensato bene di guadagnarci. Quindi, attenzione alla truffa delle false telefonate da parte dell’Enel che nel 2022 sta prendendo piede. Di recente, anche i TG hanno dato la notizia. Pare che più di 3 milioni di italiani siano rimasti vittime di questa truffa su luce e gas.

A dimostrazione di quanto sia facile caderci. In genere, sono dei finti call center o delle persone che ci suonano alla porta. Si spacciano per agenti Enel alla ricerca del Codice POD del contatore. In realtà, sono di altri operatori e, una volta avuto il codice, ci ritroveremo con contratti di altre società. E più costosi.

Attenzione alla truffa delle false telefonate del 2022 e cosa poter fare

Lo fanno anche con telefonate dove dicono che Enel ci ha aumentato la bolletta. O che ci sono nuovi aumenti imposti dallo Stato. Promettono sconti sulla fornitura energetica, senza costi fissi, spesso all’insaputa delle stesse società che, in teoria, promuoverebbero. E senza mandare email scritte con l’offerta.

Così, se uno ci casca, si ritrova a pagare quasi sicuramente più di quello che sta pagando con Enel o chi per essa. Ribadiamo che più di 3 milioni di italiani ci sono cascati. Cosa fare se si è vittima di una truffa di questo tipo? Chiamare direttamente l’Enel, prima di accettare qualsiasi offerta, per capire se chi si spaccia per un loro agente, lo sia realmente.

