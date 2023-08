Oroscopo di Ferragosto: si prevede un’incredibile pioggia di soldi per l’Acquario mentre altri 2 segni vivranno giorni turbolenti e problematici

Ferragosto è ormai alle porte. L’estate sta trascorrendo veloce e a pochi giorni da questa festività molte persone devono ancora decidere in che modo renderla speciale. L’oroscopo di Ferragosto preannuncia tante novità per alcuni segni zodiacali ed oggi siamo qui per svelartele. Se sei un appassionato o anche solo semplicemente curioso e vuoi saperne di più, continua a leggere qui sotto.

A Ferragosto un interessante evento astrale potrebbe influenzare le sorti di alcuni segni zodiacali. Si tratta del transito di Venere nel segno del Toro, che porterà fortuna ad alcuni e qualche problema ad altri. Come si sa, la fortuna gira e dobbiamo sapere prendere il buono che la vita ci offre. Amore, salute e denaro sono al centro della vita di ogni giorno e tutti noi siamo interessati a sapere che cosa accadrà. Oggi ci concentreremo in particolare sulle sorti di tre segni zodiacali che dovranno aspettarsi grandi cambiamenti nei prossimi giorni.

Oroscopo di Ferragosto: si prevede tanta fortuna e ricchezza per questo segno zodiacale d’Aria

Sono in arrivo giorni strabilianti per i nati sotto il segno dell’Acquario. Il lavoro non manca e sta dando soddisfazioni importanti: questo è il momento migliore per stabilire altri obiettivi. Un incredibile colpo di fortuna vi permetterà di portare a casa cifre importanti. Questi soldi arrivano proprio nel momento migliore, perché gli scorsi mesi sono stati pesanti e pieni di spese impreviste da affrontare.

Il lavoro è importante, ma anche staccare un po’ la spina è fondamentale per dare il massimo. Circondati di persone a te affini e prenditi qualche giorno di relax e divertimento. Settembre sarà un mese pieno di sfide: occorre ricaricare le energie per affrontarle al meglio.

Imprevisti e problemi: nubi sul cielo di questo segno zodiacale perseguitato dalla sfortuna

Oroscopo di Ferragosto: si prevede un periodo decisamente nervoso per i nati sotto il segno della Vergine. Venere vi giocherà brutti scherzi e le prossime settimane saranno caratterizzate da intoppi e problemi da risolvere. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, soprattutto nella quotidianità. Delle spese improvvise ed impreviste vi renderanno particolarmente nervosi ed intrattabili anche in famiglia.

Il lavoro non va male, ma non riuscite a raggiungere gli obiettivi previsti: per questo dovrai aspettare la metà di settembre. In amore, invece, il rapporto di coppia è stabile, ma non state dedicando il giusto tempo al partner che potrebbe avvertire un certo distacco.

Aria di tempesta per questo segno zodiacale: c’è bisogno di spensieratezza

Anche per il segno del Cancro arriveranno periodi migliori. La fortuna, che è stata dalla vostra parte per tutta la primavera, in queste settimane vi sta voltando le spalle. Chi cerca una nuova opportunità di lavoro potrebbe faticare parecchio e ricevere diverse porte in faccia. I guadagni sono sotto lo standard, ma state tranquilli perché questa fase durerà poco fortunatamente.

Questo mese sta portando po’ di ansie, stanchezza e pigrizia: cercate di invertire la rotta ed investire del tempo nell’attività fisica. Per la dieta invece aspettate settembre: in vacanza non pensate alla forma fisica e toglietevi qualche sfizio, ma senza esagerare. Questo gioverà senza dubbio al vostro umore e vi darà il giusto sprint.