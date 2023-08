Stupisce sapere che si può comprare casa in uno dei paradisi della Liguria anche con 60.000 euro

Il golfo del Tigullio è una delle zone più belle e ricercate della Riviera Ligure, ma anche una delle più care. Eppure comprare casa in questo angolo di paradiso potrebbe non costare eccessivamente.

Il golfo del Tigullio è uno specchio d’acqua nel Mar Ligure, lungo la Riviera di Levante della Liguria. È delimitato nella zona di Nord Ovest dalla Punta di Portofino e in quella Sud Est da Punta Manara. È anche chiamato golfo di Rapallo o golfo Marconi, in onore dei primi esperimenti radiofonici effettuati proprio in questa località dall’inventore bolognese Guglielmo Marconi.

Perché un immobile nel golfo del Tigullio

Il golfo del Tigullio è una delle zone più rinomate della Riviera Ligure. Questo litorale è un incantevole susseguirsi di insenature meravigliose, meta di turismo internazionale fin dal secolo scorso. Tra le località più famose e ricercate vi sono Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia.

Come per ogni mercato immobiliare, anche nel golfo del Tigullio il prezzo delle case dipende da diversi fattori, tra cui la posizione, la tipologia e la metratura. La posizione è sicuramente il fattore più determinante. Le case che si affacciano direttamente sul mare o che hanno una vista panoramica sul golfo, hanno un valore molto più alto. Gli immobili residenziali che si trovano nell’entroterra o che hanno una vista limitata hanno un prezzo minore.

Stupisce sapere che si può comprare anche con 60.000 euro casa in uno dei paradisi della Liguria

Ma quanto costa comprare casa in questo angolo di paradiso? Secondo i dati del mercato immobiliare, il prezzo medio delle case in vendita nel golfo del Tigullio è di circa 4.000 euro al metro quadro. Tuttavia, ci sono notevoli differenze tra le diverse località del golfo. Ovviamente la località più costosa è Portofino, con prezzi anche di 10.000 euro al metro quadro. Le località con i prezzi più bassi sono Lavagna e Chiavari, con prezzi attorno ai 2.500 o 3.000 euro al metro quadrato.

Abbiamo fatto una ricerca su Immobiliare.it* per scoprire le offerte più a buon mercato nel golfo del Tigullio. Abbiamo scoperto un bilocale di 55 metri quadri nel centro di Lavagna a 95.000 euro. Nel centro di Chiavari, a pochi metri dal mare c’è in offerta un loft di 20 metri quadrati a 60.000 euro. Per chi desidera un appartamento più grande, sempre nel centro della cittadina è in offerta un immobile di 65 metri quadri. Il prezzo è di 99.000 euro. Però stupisce sapere che si può comprare un appartamento nell’entroterra, ad appena 10 km da Recco, di 90 metri quadri a 54.000 euro.

*n.d.r. ProiezionidiBorsa fa riferimento ad annunci presenti sui siti immobiliari indicati. Per ulteriori informazioni e approfondimenti rimanda a questi ultimi e non se ne assume responsabilità.