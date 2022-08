Pur sposando una filosofia di vita più attenta al pianeta e agli animali, può venire voglia di un dolce tipico che sia cremoso, buono e nello stesso tempo etico. Anche chi soffre di intolleranze, spesso, sente la mancanza di ricette che nella loro versione tradizionale non potrebbe più permettersi. Al dato attuale, rivisitare in modo sperimentale o innovativo i piatti tipici, è una tendenza in costante sviluppo e foriera di idee sempre nuove.

Per la ricetta vegan del tiramisù al pistacchio, senza uova né lattosio o derivati animali, ci vuole davvero poco, basta acquistare i giusti prodotti sostitutivi. Sia in termini di tempo, che di ingredienti, rimane un dolce abbastanza economico. Tuttavia, il risultato potrebbe stupire. Ed è certamente merito del pistacchio, frutto molto versatile e adatto a mille preparazioni, anche a delle splendide granite siciliane da preparare rapidamente con il frullatore.

Ricetta vegan del tiramisù al pistacchio senza uova e senza caffè

Perfetto per una merenda pomeridiana dei bambini, ma anche per chiudere una cena in famiglia, questo piatto è oltretutto molto bello da vedere. Le varie sfumature di bianco e verde che si ottengono componendo gli strati, si prestano bene ad essere sottolineato da ciotole cilindriche di vetro, monoporzione. Per la guarnizione, ci si può sbizzarrire. Ottima la granella di pistacchi, ma anche dell’uva spina o dei lamponi, per creare un po’ di contrasto, sia a livello visivo che di sapore. L’acidità dei frutti di bosco completa egregiamente la morbidezza del pistacchio.

Ingredienti del tiramisù vegan al pistacchio

200 g di biscotti vegan, a scelta, si possono usare anche quelli al cioccolato

spremuta di 2/3 arance per inzuppare i biscotti, al posto del caffè

250 g di latte di soia

40 g di zucchero di canna

30 g di maizena

200 g di yogurt di soia

50 g di pasta di pistacchi o trito di pistacchi sgusciati

100 g di panna vegetale per dolci

Procedimento

Si comincia preparando la crema al pistacchio, addensando in un pentolino la maizena con il latte di soia e lo zucchero. Non appena diventa più densa e compatta, aggiungere i pistacchi, sia in pasta che tritati, a scelta. Si lascia poi raffreddare coperta da un canovaccio. Dopo si aggiunge lo yogurt e la panna vegetale, montata a parte. A questo punto, si inzuppano i biscotti nel succo di arancia e, dentro una pirofila di vetro o nelle ciotoline monoporzione, si compongono gli strati alternati con la crema. Guarnire con granella di pistacchi, arancia o frutti di bosco freschi.

