Sicuramente tra piatti di pesce che ricordiamo nella dieta della mensa scolastica c’è la sogliola. Al pari dei famosissimi bastoncini di merluzzo, questo pesce difficilmente mancava sulle tavole scolastiche. Ancora, oggi che i nostri figli possono vantare addirittura un percorso dietetico scolastico, la sogliola è autentica protagonista. Sarebbe secondo gli esperti uno dei pesci in assoluto più digeribili, ma anche con il più alto contenuto di proteine. Ottimo anche l’apporto di acidi grassi omega 3, che farebbero tanto bene al cuore dei bambini, ma anche degli anziani. Per questo motivo, la sogliola, cucinata soprattutto in modo non eccessivamente calorico, sarebbe indispensabile nella dieta settimanale di tutti noi. Oggi, la vedremo cucinata in una versione molto apprezzata dagli italiani, quella alla mugnaia, con qualche piccolo segreto per renderla ancora più buona. Potremmo servirla assieme alla ricetta altrettanto particolare di uno spaghetto con le vongole davvero speciale.

Come preparare in maniera semplice e veloce la versione alla mugnaia

La ricetta speciale di una deliziosa sogliola alla mugnaia buona da leccarsi i baffi. Diciamo subito che la sogliola alla mugnaia è una ricetta molto veloce, che ahinoi, presentiamo nel derby in cucina coi cugini francesi. Vediamo gli ingredienti per quattro persone:

4 sogliole che pesino almeno 300 grammi cadauna;

farina;

sale e pepe;

1 limone;

80 grammi di burro;

latte intero

prezzemolo.

Trattandosi di ingredienti in appoggio al nostro pesce davvero molto semplici, l’enorme differenza potrebbero farla il burro e il latte artigianali. Quelli, presi cioè direttamente in allevamento, o comunque da allevamento. Anche un limone proveniente da coltivazione biologica o a km 0 darebbe al pesce quel qualcosa in più davvero speciale.

La ricetta di una deliziosa sogliola alla mugnaia come al ristorante

Veniamo alla nostra preparazione:

puliamo, leviamo la pelle e laviamo le sogliole, sgocciolandole e asciugandole;

immergiamole quindi nel latte, passandole nella farina, ovviamente su entrambi i lati;

mettiamole in una padella, assieme al burro, e cuocendole per poco meno di 5 minuti, fino a quando entrambi i lati non saranno dorati. Attenzione, assolutamente a non rompere le sogliole mentre le giriamo;

spremiamo e filtriamo il succo di un limone, tenendo pronto il prezzemolo, tritato al momento se fresco, oppure, secco se è già pronto;

saliamo e regoliamo eventualmente di pepe le nostre sogliole, bagnandole col succo di limone e cospargendole col prezzemolo.

Concludiamo abbinando dei vini bianchi secchi e leggeri, come potrebbe essere un Trebbiano o un Gravina.

